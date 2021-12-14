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Российские разработчики представили связанные с нервной системой человека протезы

Общество

Компания «Моторика», медицинский центр Дальневосточного федерального университета и Центр нейробиологии и нейрореабилитации имени В. Зельмана Сколтеха подвели итоги операции по вживлению электродов для передачи ощущений от протезов рук.

Эксперимент проводили в тесном контакте с пациентами, исходя из их ощущений. Люди указывали, где и какие фантомные боли испытывали, а хирурги вживляли им электроды в соответствии с картой нервных окончаний.

«Задача заключалась в том, чтобы научиться при помощи электростимуляции купировать фантомные боли пациентов с ампутацией конечностей. Следующий этап заключался в подборе картирования и сенсомоторных исследованиях. Мы пытались произвести очувствление протезов при помощи специальных датчиков», — рассказал руководитель исследований Юрий Матвиенко.

С помощью электрических импульсов пациент получал тактильные ощущения. Ученые подавали ток на различные участки тела, после чего у участника эксперимента спрашивали, что он чувствует, а затем создавали карту ощущений.

«Я начал ощущать холод, тепло, а раньше только жжение ощущалось. Когда проводили испытания по очувствлению, возникали различные чувства. Я брал что-то, и было ощущение, что держишь в руке мячик. Полностью, даже предмет, какой он: круглый, плоский — менялись ощущения. Держишь фанеру или стекло в руке — плоское. Рука меняла положение. Пальцы менялись. Это было настолько живое ощущение, что казалась, что рука есть», — поделился своими ощущениями один из участников эксперимента.

В начале декабря во Владивостоке закончился первый этап исследований в области инвазивного протезирования и симуляции ощущения протезом для ликвидации фантомных болей у потерявших верхние конечности людей. Были проведены операции по вживлению и извлечению электродов, а также проведена серия электростимуляций конечностей.

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россия наука технологии изобретения протезирование
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