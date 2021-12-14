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Захарова рассказала Зеленскому о продаже гражданства Украины беженцам с Ближнего Востока

Политика
Захарова рассказала Зеленскому о продаже гражданства Украины беженцам с Ближнего Востока
Telegram  /  Мария Захарова

Москва, 14 декабря. Украинские чиновники за деньги оформляют гражданство мигрантам с Ближнего Востока, чтобы те могли попасть на территорию Евросоюза, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Дипломат отреагировала на законодательную инициативу президента Украины Владимира Зеленского о гражданстве. Проект предусматривает, что гражданин Украины одновременно не может иметь российский паспорт.

«Интересно, а знает ли господин Зеленский о том, как украинские чиновники продают гражданство страны нелегальным мигрантам с Ближнего Востока? Об этом на днях писали СМИ. Опровержений от украинской стороны не было», — написала Захарова в Telegram-канале.

Представитель МИД рассказала, что украинские чиновники оформляют беженцам с Ближнего Востока туристические визы за три тысячи евро. После этого киевские управленцы в течение трех месяцев за «символические» двадцать тысяч долларов оформляют мигрантам гражданство Украины, на основании которого они в упрощенном порядке получают рабочую визу в Евросоюз, заключила дипломат.

Политтехнолог Владимир Грановский ранее раскритиковал предложение главы украинского государства ввести так называемый экономический паспорт гражданина.

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украина захарова зеленский гражданство
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