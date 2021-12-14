Командование ВМС Ирана заявило о скором спуске на воду нового разведывательного корабля

Тегеран, 14 декабря. Командующий Военно-морскими силами Ирана контр-адмирал Шахрам Ирани заявил о скором окончании постройки разведывательного корабля «Талайе».

По его словам, работы находятся на завершающем этапе и в ближайшее время судно войдет в состав ВМС страны. Все системы на этом корабле изготовлены предприятиями национального военно-промышленного комплекса, подчеркнул адмирал. Сейчас на борту оперативно устанавливают оборудование, после чего «Талайе» будет спущен на воду.

#Iran's first naval vessel is equipped with a helicopter hangar and a special mast for mounting domestic radars.https://t.co/w7Hy3oySOI — Al Mayadeen English (@MayadeenEnglish) December 12, 2021

Это судно оборудовано ангаром для двух вертолетов и, в отличие от некоторых других разведывательных кораблей, несет оборонительное вооружение. В большинстве случаев подобные суда действуют с группой сопровождения, которая, как правило, включает эсминец.

Строительство «Талайе» началось в 2013 году, однако вскоре было приостановлено. Он создавался на основе фрегатов класса «Моудж» с некоторыми конструктивными изменениями, призванными снизить заметность для средств радиоэлектронной разведки. На данный момент такие фрегаты являются самыми крупными боевыми кораблями Исламской Республики.

Примечательно, что неделей ранее ряд СМИ сообщил об инциденте с участием «Талайе»: корабль якобы перевернулся в сухом доке порта Бендер-Аббас. Информацию подтвердило одно из аналитических агентств, получившее свежие космические фотоснимки порта, также медиа обратили внимание и на короткую видеозапись в Twitter, показывающую лежащее на боку судно. По некоторым внешним признакам в корабле действительно можно было опознать «Талайе». Однако никаких иных подтверждений инцидента не последовало, а власти не комментировали данную ситуацию.

#Iran|ian naval vessel capsizes in dry dock.



▪️Iranian Navy ship named Talayieh, which was still under construction and due to enter service next year, have capsized in the dry dock in Bandar Abbas port, killing one Navy personnel.pic.twitter.com/QeKcHaOMBV — EHA News (@eha_news) December 7, 2021

СМИ указали на череду катастроф и происшествий с участием иранских кораблей, в причастности к которым подозревали Израиль: Тель-Авив и Тегеран в настоящее время ведут необъявленную танкерную войну, от которой за последний год пострадало немало кораблей. Тем не менее в случае с «Талайе» причины аварии остались неизвестными, однако она могла произойти из-за обычной ошибки портового персонала при установке судна в сухой док. Ранее подобные инциденты происходили и в других странах.