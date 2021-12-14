Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
14 декабря 17:38
17:38
Экономика
Жителей России предупредили о новых налогах в 2022 году
17:34
Экономика
Экономисты заявили о риске дефицита нефти в 2030 году
17:33
Весь мир
Кто и зачем отправляет афганских террористов в Ливию
17:32
Происшествия
Вооруженный дубинкой мужчина напал в магазине на жительницу Севастополя
17:30
Общество
Студия Warner Bros. показала дебютный трейлер третьей части «Фантастических тварей»
17:27
Общество
«Зона падения». Почему обвалился рейтинг Зеленского?
17:27
Общество
Кожный тест на иммунитет к COVID-19 испытают в России в ближайшие две недели
17:26
Экономика
Доля безналичных платежей в России может превысить 50% по итогам года
17:23
Происшествия
В администрации Центрального района Петербурга рассказали о состоянии четвертой жертвы «сосулек-убийц»
17:21
Шоу-бизнес
Зендея пришла на премьеру «Нет пути домой» в ярком наряде с экстремальным декольте
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Командование ВМС Ирана заявило о скором спуске на воду нового разведывательного корабля

  /   Обновлено: 14 декабря 2021 16:42
Весь мир
Командование ВМС Ирана заявило о скором спуске на воду нового разведывательного корабля
Prt Scr livejournal.com  / 

Тегеран, 14 декабря. Командующий Военно-морскими силами Ирана контр-адмирал Шахрам Ирани заявил о скором окончании постройки разведывательного корабля «Талайе».

По его словам, работы находятся на завершающем этапе и в ближайшее время судно войдет в состав ВМС страны. Все системы на этом корабле изготовлены предприятиями национального военно-промышленного комплекса, подчеркнул адмирал. Сейчас на борту оперативно устанавливают оборудование, после чего «Талайе» будет спущен на воду.

Это судно оборудовано ангаром для двух вертолетов и, в отличие от некоторых других разведывательных кораблей, несет оборонительное вооружение. В большинстве случаев подобные суда действуют с группой сопровождения, которая, как правило, включает эсминец.

Строительство «Талайе» началось в 2013 году, однако вскоре было приостановлено. Он создавался на основе фрегатов класса «Моудж» с некоторыми конструктивными изменениями, призванными снизить заметность для средств радиоэлектронной разведки. На данный момент такие фрегаты являются самыми крупными боевыми кораблями Исламской Республики.

Примечательно, что неделей ранее ряд СМИ сообщил об инциденте с участием «Талайе»: корабль якобы перевернулся в сухом доке порта Бендер-Аббас. Информацию подтвердило одно из аналитических агентств, получившее свежие космические фотоснимки порта, также медиа обратили внимание и на короткую видеозапись в Twitter, показывающую лежащее на боку судно. По некоторым внешним признакам в корабле действительно можно было опознать «Талайе». Однако никаких иных подтверждений инцидента не последовало, а власти не комментировали данную ситуацию.

СМИ указали на череду катастроф и происшествий с участием иранских кораблей, в причастности к которым подозревали Израиль: Тель-Авив и Тегеран в настоящее время ведут необъявленную танкерную войну, от которой за последний год пострадало немало кораблей. Тем не менее в случае с «Талайе» причины аварии остались неизвестными, однако она могла произойти из-за обычной ошибки портового персонала при установке судна в сухой док. Ранее подобные инциденты происходили и в других странах.

Вернуться назад
Все новости / Весь мир / Командование ВМС Ирана заявило о скором спуске на воду нового разведывательного корабля
иран корабль вмс
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать