Как не лишиться работы из-за опозданий в снегопад: советы юриста

В зимнее время передвигаться по Санкт-Петербургу нелегко как пешеходам, так и автовладельцам. На дорогах каждое утро формируются девятибалльные пробки, из-за которых жители города не по своей вине опаздывают на работу. Если в одних компаниях руководство относится к этому с пониманием, то в других ежедневно опаздывающим грозит увольнение.

Заслуженный юрист РФ Иван Соловьев рассказал, как действовать, если из-за нерасторопности коммунальных служб вы опаздываете на работу.

«В Трудовом кодексе нет четко закрепленного понятия «опоздание». Однако, исходя из анализа норм трудового законодательства, можно с уверенностью говорить о том, что опоздание — это дисциплинарный проступок. При поступлении на работу гражданин подписывает трудовой договор или контракт, в котором закрепляются его обязанности соблюдать режим труда и отдыха, а также установленные в организации правила. Поэтому сотрудникам кадрового подразделения не составляет большого труда найти стопроцентные формулировки приказа о наложении дисциплинарного взыскания на сотрудника даже за однократное опоздание. Здесь, как говорится, было бы желание», — объяснил Соловьев.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Юрист отметил, что сотрудник должен быть под роспись ознакомлен с правилами внутреннего распорядка и своими должностными обязанностями. А вот уже неоднократное зафиксированное нарушение трудовой дисциплины может стать причиной для увольнения сотрудника.

«Поскольку Трудовой кодекс определяет прогул как отсутствие на рабочем месте без уважительной причины более четырех часов подряд, опозданием является такое отсутствие в течение менее четырех часов подряд. К сожалению, мы нигде не найдем перечня уважительных причин опоздания на работу. Однако они уже давно сложились благодаря судебной практике и обычаям делового оборота», — рассказал собеседник ФАН.

Среди уважительных причин опоздания на работу могут быть болезнь работника, болезнь или смерть его близких, нарушения в работе транспорта, техногенные аварии, тяжелые погодные условия, чрезвычайные ситуации.

ФБА «Экономика сегодня» . / Степан Яцко

Если взаимоотношения с работодателем носят формальный характер, то необходимо письменно подтвердить причину опоздания. Это могут быть медицинские документы, свидетельства, выдаваемые органами ЗАГС, справки из транспортных организаций, отметки о задержках авиа- и железнодорожных рейсов, справки из гидрометеослужбы или жилуправления об аварии в доме.

«Что касается плохой работы коммунальных служб, например по расчистке снега, то такие аргументы могут быть учтены при наличии [некоторых] обстоятельств. Так, например, Верховный суд, рассматривая дело об увольнении сотрудницы из-за того, что та на смогла добраться до работы из-за неубранного снега, отметил, что истица не смогла выехать из деревни из-за неочищенной после сильного снегопада дороги, а в деревне, где она находилась, такая дорога одна на въезд и выезд. Этот факт стал уважительным для вынесения решения в пользу работника. Однако, если возможностей передвижения несколько, то, скорее всего, аргументы работника могут быть и не приняты. Работодатель может сказать: ”Вы же видели, что выпал снег (пошел дождь), и должны были выйти пораньше”», — пояснил юрист.

В любом случае суды при рассмотрении таких дел учитывают следующие обстоятельства:

причина отсутствия работника;

предупредил ли он начальника об опоздании;

какие действия сотрудник предпринял, чтобы попасть на работу;

отношение к работе в целом.

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Оценке всегда подлежит соразмерность поступка и наказания. Так что, если не можете вырваться из снежного плена, — не беда. Уведомляйте начальника, документируйте обстоятельства задержки и все же постарайтесь прийти на работу, чтобы не было прогула.

Уже две недели петербуржцы жалуются на скользкие дороги, которые приводят к авариям и пробкам, заметенным тротуарам и прорывам труб на фоне неготовности властей к зимнему сезону. При этом губернатор Петербурга Александр Беглов, выступая перед жителями города, заверил их, что коммунальные службы со своей задачей уже якобы справились.