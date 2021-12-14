Проклова рассказала о комплексе маленького мужчины у Рудинштейна

Москва, 14 декабря. Известная актриса Елена Проклова прокомментировала колкие замечания продюсера Марка Рудинштейна, которые он делал при жизни звездам. Она убеждена, что у киношника были комплексы.

За всю свою жизнь артистка пересекалась с основателем «Кинотавра» много раз. В основном они встречались перед началом различных ток-шоу, где вместе участвовали. Несмотря на галантность, кинематографист нередко позволял себе резкие выпады в адрес актеров.

«Его агрессия по отношению ко всем — это комплекс маленького мужчины. А вот какие у меня были отношения с Янковским — это мое личное дело», — указала Проклова в беседе с Teleprogramma.pro.

Знаменитость не представляет, откуда Рудинштейн мог брать различные сведения о ней и других звездах. Чаще всего в распоряжении продюсера была негативная информация об артистах, добавила Проклова.

«Это дело его совести, его знаний и его источников информации. Его уже не спросишь», — подчеркнула 68-летняя актриса.

Марк Рудинштейн незадолго до смерти дал интервью, в котором раскрыл тайны бурной молодости Прокловой. Он заявил, что артистка якобы в подростковом возрасте была чрезмерно любвеобильной. По его словам, Проклова имела множество романов до совершеннолетия.