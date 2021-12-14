Госдума приняла закон о публичной власти в российских регионах

Москва, 14 декабря. Главы российских регионов смогут избираться больше чем на два срока подряд. Об этом свидетельствует закон о публичной власти в субъектах РФ, принятый Госдумой.

Законопроект о власти в регионах поддержали во II и III чтениях на заседании нижней палаты парламента. В первом чтении документ был принят 9 ноября. В Госдуму его внесли сенатор Андрей Клишас и депутат Павел Крашенинников.

Проект нацелен на реализацию положений Конституции о единой системе публичной власти. Федеральные и региональные органы также смогут передавать друг другу часть своих полномочий.

Согласно новому закону, число сроков нахождения губернаторов у власти будут определять заксобрания субъектов. Еще одним нововведением является предоставление возможности местным парламентам работать дистанционно.

Ранее белорусский парламент поддержал законопроект о геноциде во время войны. Целью проекта названы сохранение исторической памяти и укрепление нацбезопасности страны.