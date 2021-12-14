Роскомнадзор ограничит доступ к The Insider из-за отсутствия маркировки СМИ-иноагента

Москва, 14 декабря. Роскомнадзор ограничит доступ к порталу The Insider1 (СМИ включено в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента) после вступления в силу судебного решения за отсутствие на сайте маркировки СМИ-иноагента.

Таганский суд Москвы назначил изданию два штрафа по 500 тыс. рублей. Роскомнадзор составил административный протокол о нарушении российского законодательства, которое обязывает издания, признанные иноагентами, обозначать это в интернете особым образом.

«Издание признано виновным в совершении административных правонарушений. Ему назначены наказания в виде двух административных штрафов по 500 тысяч рублей», — говорится в сообщении пресс-службы суда.

Минюст РФ включил администратора доменного имени The Insider — The Insider SIA в реестр иноагентов в июле. Главный редактор СМИ Роман Доброхотов находится в розыске, его обвиняют в нелегальном пересечении границы.

Ранее ведомство ограничило доступ к ресурсу Tor Project на основании судебного решения. Теперь данный портал внесен в Единый реестр запрещенной информации.

1 СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента.