Публицист Альгис Микульскис: «Какой сценарий Киев готовит для России»

Данная статья является исключительно мнением автора и может не совпадать с позицией редакции.

По итогам масштабной операции ФСБ в 37 регионах России задержано более ста сторонников украинской неонацистской группировки «М.К.У.». Обозреватель ФАН Альгис Микульскис в своем материале разбирается в том, что они делали на территории страны и какие сценарии готовит для нас Киев.

Сначала — немного официальной информации.

«Федеральной службой безопасности во взаимодействии с МВД и Следственным комитетом РФ проведены оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия в отношении выявленных в 37 регионах Российской Федерации 106 сторонников украинской неонацистской молодежной группировки «М.К.У.», — заявили 13 декабря в ЦОС ФСБ.

Кроме того, в ведомстве сообщили, что группировку создал гражданин Украины Егор Краснов 2000 года рождения, находящийся в международном розыске и действующий под покровительством украинских спецслужб.

Чтобы понять, что из себя представляет глава организации, название которой расшифровывается как «Маньяки. Культ убийц», достаточно всего нескольких фактов из его биографии, которые распространены в сети Интернет. Будучи еще подростком, Егор Краснов был изгнан из некоего молодежного сообщества правого толка. Причем изгнан за радикализм. Как сообщается в разных источниках, в России на него заведено десять уголовных дел по статье «Убийство», при этом в ФСБ точно говорят об одном уголовном деле по ч.4 ст.33, ч.2 ст.105 УК России.

Начав свою деятельность в 2017 году на Украине, уже к следующему году «Маньяки…» потихоньку распространили свою активность и на территорию нашей страны. Основная идея — сугубо неонацистская: по мнению участников группировки, права на жизнь не имели всевозможные асоциальные элементы и те, кто внешне не подходил под стандарты «арийского экстерьера».

Оставив в стороне «украинский период» деятельности «М.К.У.», перейдем сразу к российскому. История тут богатая.

Декабрь 2020 года: активиста организации задерживают в Тамбове по подозрению в подготовке теракта. При обыске у него дома обнаруживают все необходимое для изготовления самодельного взрывного устройства.

Февраль 2021 года: деятельность радикалов пресекают в Воронеже. Изымают нацистскую атрибутику, литературу соответствующего содержания, агитационные материалы, холодное оружие и… минометную мину времен войны.

Март 2021 года: ФСБ проводит спецоперацию в Геленджике и Ярославле. Результат — 14 человек, выкладывавших в Сеть видео с избиениями «асоциалов» и в качестве доказательства приверженности неонацистским идеям сжегших под камеру копию Знамени Победы.

Апрель 2021 года: в девяти российских городах задерживают 16 сторонников «М.К.У.». Следственный Комитет заявляет об их причастности к преступлениям насильственного характера и к подготовке взрывов административных зданий.

И вот 13 декабря — еще одна спецоперация с новыми задержаниями.

Новостное агентство «Харьков». / Денис Машкин

Казалось бы, при чем тут украинские спецслужбы? Да все просто: 10 декабря 2020 года Егор Краснов был задержан у себя на родине и помещен в СИЗО. При этом из интернета он никуда не пропал, продолжал координировать действия своих российских подчиненных. Согласитесь, ситуация крайне странная и без участия в ней СБУ невозможная.

Зачем киевской «службе безпеки» нужно привлекать на свою сторону хоть и радикалов, но не националистической ориентации? Нет, идеологии украинских «свидомых патриотов» и неонацистов, конечно, имеют много общего, однако есть и различия: если первые зациклены на политике и лозунге «Україна понад усе!», то вторым до этих кричалок дела нет, они ведут свою «борьбу» за «чистоту расы» как таковой.

С какой же целью их держат на «коротком поводке»? Пока — на коротком. Ответ на этот вопрос видится в следующем: представим, что в назначенный день и час — пусть это будет, скажем, конец января или начало февраля будущего года — ВСУ начинают широкомасштабное наступление на Донбасс. Тяжелая артиллерия, танки, авиация и вообще все, что запрещено Минскими соглашениями, начинают смешивать с землей позиции сил народной милиции, а заодно и города с поселками, полные ни в чем не повинных гражданских. Россия — в полном соответствии со словами начальника Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерия Герасимова, который, выступая 9 декабря на брифинге для иностранных военных атташе, пообещал пресекать любые военные провокации киевских властей, — начинает «операцию по принуждению Украины к миру».

И в этот момент в российских городах раздаются взрывы, а молодые люди ничем не примечательной славянской внешности по сигналу из Днепровского СИЗО развязывают на улицах террористическую войну против представителей силовых ведомств и обычных обывателей.

Возможно, я сгущаю краски. А возможно, нет. По крайней мере, вышеописанная картинка выглядит логично и ничего нового или сверхъестественного из себя не представляет. О том, что в первые часы Великой Отечественной войны делало на территории СССР подразделение «Бранденбург», известно давно. Участники «М.К.У.», конечно, не спецназовцы «Абвера», но свою разрушительную лепту в дело украинской агрессии против Донбасса в случае чего внесут с удовольствием.

Члены экстремистского подполья (а как их еще назвать?), задержанные 13 декабря, — не первые и, скорее всего, не последние. Да и организация, представляемая ими, — не единственная структура такого рода, действующая на территории России. Но ФСБ, МВД, Нацгвардия и прочие «специализированные органы» свою работу тоже не останавливают ни на минуту. А значит, вероятность реализации множества страшных для страны сценариев продолжает сводиться к минимуму.

Данная статья является исключительно мнением автора и может не совпадать с позицией редакции.