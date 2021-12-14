Рада разрешила допуск иностранных военных на Украину для учений в 2022 году

Киев, 14 декабря. Депутаты Верховной рады поддержали закон, который разрешает допуск иностранных военных на территорию Украины в 2022 году для участия в учениях.

За документ проголосовали 318 украинских парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов. Закон вступит в силу поле того, как его подпишет президент Украины Владимир Зеленский.

Стоит отметить, что в 2021 году законом о допуске иностранных войск на территорию Украины было предусмотрено проведение восьми многонациональных учений, в которых были задействованы более 11 тысяч зарубежных военнослужащих. Так, в течение 2021 на Украине состоялись учения Rapid Trident 2021 и Sea Breeze 2021 с участием украинских и американских военнослужащих, а также маневры Riverine 2021 и Warrior Watcher 2021.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва наблюдает за попытками НАТО постепенно подмять под себя Украину.