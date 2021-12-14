Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
14 декабря 16:09
16:00
Общество
Коммунальщики устроили показательное выступление на Ланском шоссе в Петербурге
15:58
Политика
Захарова рассказала Зеленскому о продаже гражданства Украины беженцам с Ближнего Востока
15:55
Общество
Соседи попавшего в больницу петербуржца обвинили в инциденте власти города
15:52
Происшествия
Суд вынес приговор петербурженке по делу о гибели ее годовалого ребенка в ванной
15:50
Происшествия
Житель Кемерово ударил ножом курьера на автобусной остановке в Москве
15:49
Шоу-бизнес
Проклова рассказала о комплексе маленького мужчины у Рудинштейна
15:49
Происшествия
Устроивший взрыв у церковной школы в Серпухове использовал СВУ с поражающими элементами
15:48
Политика
Госдума приняла закон о публичной власти в российских регионах
15:45
Политика
Публицист Чаусов: Что скрывается за систематической критикой Трампа в адрес Байдена
15:42
Общество
Российская туристка перечислила особенности отдыха в Таиланде во время пандемии COVID-19
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Глава МИД Украины Кулеба: организация саммита Путина и Зеленского не ведется активно

  /   Обновлено: 14 декабря 2021 15:32
Политика
Глава МИД Украины Кулеба: организация саммита Путина и Зеленского не ведется активно
mfa.gov.ua  /  Пресс-служба МИД Украины

Киев, 14 декабря. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал журналистам о стадии подготовки переговоров президента России Владимира Путина и его коллеги Владимира Зеленского.

По словам дипломата, организация саммита лидеров в настоящее время не ведется активно. Вместе с тем 9 декабря Зеленский в разговоре с президентом США Джо Байденом подтвердил готовность к прямому диалогу с Путиным.

«Такие переговоры были начаты, но сейчас они не находятся в активной фазе», — заявил Кулеба журналистам.

Ранее Зеленский, выступая в эфире украинского телевидения, не исключил референдума по Донбассу. Кроме того, он допустил обсуждение этого вопроса с Путиным.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Глава МИД Украины Кулеба: организация саммита Путина и Зеленского не ведется активно
украина путин россия зеленский кулеба
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать