Глава МИД Украины Кулеба: организация саммита Путина и Зеленского не ведется активно

Киев, 14 декабря. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал журналистам о стадии подготовки переговоров президента России Владимира Путина и его коллеги Владимира Зеленского.

По словам дипломата, организация саммита лидеров в настоящее время не ведется активно. Вместе с тем 9 декабря Зеленский в разговоре с президентом США Джо Байденом подтвердил готовность к прямому диалогу с Путиным.

«Такие переговоры были начаты, но сейчас они не находятся в активной фазе», — заявил Кулеба журналистам.

Ранее Зеленский, выступая в эфире украинского телевидения, не исключил референдума по Донбассу. Кроме того, он допустил обсуждение этого вопроса с Путиным.