Новогодние корпоративы запретили в Республике Алтай

Горно-Алтайск, 14 декабря. Жители Алтая в этом году не смогут принять участие в новогодних корпоративах, соответствующее постановление выпустила администрация субъекта РФ.

Республика Алтай официально запретила проводить предновогодние вечеринки в связи с повышенным риском распространения коронавирусной инфекции. Провести праздник лучше дома, в кругу семьи.

Впрочем, и многие другие россияне не примут участие в корпоративах. Так, согласно исследованию социологов, в котором приняли участие 5000 респондентов со всей страны, 75% граждан не планирует идти на новогодние мероприятия, отмечают специалисты. Провести праздник решили лишь 13% российских компаний. Большинство событий, посвященных Новому году, пройдет в формате онлайн.