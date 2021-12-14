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Шугалей обвинил посла Великобритании во вмешательстве в дела Судана
Весь мир
Шугалей обвинил посла Великобритании во вмешательстве в дела Судана
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Санкт-Петербург, 14 декабря. Президент Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максим Шугалей заявил о намеренном вмешательстве европейских государств во внутренние дела Судана.

В личном Telegram-канале социолог указал на громкие заявления посла Великобритании в Хартуме Джайлза Ливера. Через соцсети он обратился к гражданам республики с предложением выйти на митинг.

«Представители некоторых западных держав до сих пор ведут себя по-хозяйски в Судане…. Ливер фактически призвал к беспорядкам в стране», — написал он.

Президент ФЗНЦ обратил внимание, что реакция председателя Суверенного совета республики Абдель Фаттаха аль-Бурхана на эту недипломатичную выходку стала вполне адекватной.

«Суданские власти проинформировали британского посла, что ему следует покинуть страну в течение 21 дня», — сказал он.

Максим Шугалей добавил, что срок истек, а посол продолжает оставаться в Хартуме, развивая бурную деятельность. Ливер назначает встречи, общается со СМИ. В одном из интервью он иронично заявил, что так и не понял: уезжать ему из страны или все-таки оставаться.

«Этот эпизод можно назвать плевком в лицо народа. Получается, что британские гости Судана ведут себя совсем не как гости. И открыто игнорируют решения местных властей», — подытожил социолог.

Ранее президент ФЗНЦ в большом интервью военному журналисту Евгению Поддубному рассказал о западном вмешательстве во внутренние дела восточноафриканского государства, которое, по его словам, привело к политическому и социально-экономическому кризису.

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судан шугалей фзнц
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