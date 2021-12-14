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Болгарские читатели издания «Факти» предостерегли Запад от нападения на Россию

Политика
Болгарские читатели издания «Факти» предостерегли Запад от нападения на Россию
Федеральное агентство новостей

София, 14 декабря. Экономические санкции Запада из-за Украины не напугают Россию, а в случае военного конфликта Киев никто не будет поддерживать. К такому выводу пришли читатели болгарского издания «Факти».

Пользователи Сети прокомментировали заявление стран G7 о возможном введении экономических ограничений против России из-за Украины. Простые болгары уверены, что Москву не получится запугать при помощи таких инструментов.

«Последствиями будут объединение России и Белоруссии, распад искусственно созданной Украины и НАТО, которая забудет, где находится Черное море», — написал комментатор Очаквам.

Болгарские читатели издания «Факти» предостерегли Запад от нападения на Россию
Федеральное агентство новостей /

Юзер под ником big напомнил, что западные страны с 2014 года вводят «страшные» санкции против Москвы из-за воссоединения Крыма с Россией. Иностранные представители считают, что страну удалось «сломить» за счет финансовых ограничений, однако все оказалось наоборот: у РФ идет рост экономики и военного производства.

«Ни США, ни НАТО, ни даже Украина не нападут на Россию, потому что знают, что это станет их концом! И Россия не нападет на Украину, а даже если это произойдет, никто не будет за них вступаться. Вот почему у них нет другого выбора, кроме как угрожать!» — заключили болгары.

Как стало известно ранее, болгарские читатели издания «Факти» встали на сторону России в дипломатическом споре с США. По их мнению, Запад затевает грязную игру против Москвы и получает равнозначный ответ.

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украина сша нато запад
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