София, 14 декабря. Экономические санкции Запада из-за Украины не напугают Россию, а в случае военного конфликта Киев никто не будет поддерживать. К такому выводу пришли читатели болгарского издания «Факти».

Пользователи Сети прокомментировали заявление стран G7 о возможном введении экономических ограничений против России из-за Украины. Простые болгары уверены, что Москву не получится запугать при помощи таких инструментов.

«Последствиями будут объединение России и Белоруссии, распад искусственно созданной Украины и НАТО, которая забудет, где находится Черное море», — написал комментатор Очаквам.

Федеральное агентство новостей /

Юзер под ником big напомнил, что западные страны с 2014 года вводят «страшные» санкции против Москвы из-за воссоединения Крыма с Россией. Иностранные представители считают, что страну удалось «сломить» за счет финансовых ограничений, однако все оказалось наоборот: у РФ идет рост экономики и военного производства.

«Ни США, ни НАТО, ни даже Украина не нападут на Россию, потому что знают, что это станет их концом! И Россия не нападет на Украину, а даже если это произойдет, никто не будет за них вступаться. Вот почему у них нет другого выбора, кроме как угрожать!» — заключили болгары.

Как стало известно ранее, болгарские читатели издания «Факти» встали на сторону России в дипломатическом споре с США. По их мнению, Запад затевает грязную игру против Москвы и получает равнозначный ответ.