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Пострадавшая при пожаре Хлебникова вышла на связь с подругой

Шоу-бизнес
Пострадавшая при пожаре Хлебникова вышла на связь с подругой
facebook.com  /  Марина Хлебникова

Москва, 14 декабря. Певица Марина Хлебникова, серьезно пострадавшая при пожаре, восстанавливается после трагедии, однако по-прежнему больна и слаба. Об этом рассказала подруга артистки Нина Брусянова.

По словам женщины, обгоревшая исполнительница вышла с ней на связь из больницы. Пока восстанавливающая здоровье Хлебникова просит не беспокоить ее, поскольку общение дается певице непросто.

«Мы разговаривали. Она перезвонила после моего сообщения и сказала, что получила цветы. Она разговаривает, но говорит с трудом», — поделилась Брусянова в эфире шоу «Пусть говорят» на Первом канале.

Экс-солистка группы «Мираж» Наталия Гулькина, которая тоже хорошо общается с Хлебниковой, заверила, что исполнительница ощущает поддержку со стороны друзей и поклонников. Кроме того, певица выразила благодарность донорам, сдавшим для нее кровь, пишет «Вечерняя Москва».

«Она чувствует вашу любовь. Она восстанавливается потихоньку и не сдается», — подчеркнула Гулькина.

Бывшая солистка «Миража» также высказалась о причине пожара, при котором пострадала Хлебникова. По ее словам, возгорание произошло вовсе не из-за сигареты, а в связи с коротким замыканием.

Марина Хлебникова сделала первое заявление почти через месяц после происшествия. Как утверждает певица, ей по-прежнему необходимы ингаляции.

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пожар певица хлебникова
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