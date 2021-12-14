Зеленский снова посетил Донбасс, а США инспектируют ПВО на востоке Украины

В Донбассе на фоне использования тяжелого вооружения разрастается география обстрелов, затронувшая ранее относительно спокойные районы Луганской области. Тем временем продолжает пике рейтинг Зеленского, проведены переговоры «Люблинского треугольника», на востоке Украины британские и американские военные взялись за украинские воздушные силы, а Вашингтон оказывает Киеву помощь в создании сил сопротивления.

Оперативная обстановка в Донбассе

За прошедшие две недели количество нарушений в Донбассе снизилось в 1,1 раза, но продолжало оставаться на довольно высоком уровне (7386 обстрелов против 7771).

На северном фронте стабильно-сложная ситуация сохраняется в районах населенных пунктов Золотое (58 км северо-западнее Луганска) и Попасное (66 км западнее Луганска), расположенных напротив позиций 24-ой механизированной и 57-ой мотопехотной бригад.

Федеральное агентство новостей /

С конца ноября обострилась ситуация в районе Станицы Луганской (14 км северо-восточнее административного центра региона), где обе противоборствующие стороны начали активно применять тяжелое вооружение, что ведет к повреждениям гражданской инфраструктуры и жертвам среди мирного населения.

6 декабря в этих районах побывали министр обороны Украины Алексей Резников и главнокомандующий армии генерал Валерий Залужный. Целью их визита было поздравление с Днем ВСУ личного состава 79-й десантно-штурмовой бригады, занимающей позиции напротив Луганска.

facebook.com / @dshv.mil.gov.ua

Примечательно, что на командном пункте соединения, помимо своего флага, висит и знак 80-й львовской десантно-штурмовой бригады, которую, собственно, она и поменяла в июле 2021 года. Это вполне может свидетельствовать о том, что часть львовских десантников не поехала домой, а прикомандировалась к николаевским военным в связи с весомым некомплектом последних.

На центральном участке фронта сложная обстановка была в пригородах Донецка и Горловки. На этом фоне 8 декабря в репортаже американского журналиста промелькнуло три расчета ВСУ с ПТРК «Джавелин», снятом якобы около Авдеевки.

Ukraine’s military took us to see them demonstrating US-supplied Javelin anti-tank missiles out in eastern #Ukraine this morning.

Probably the best-known and most controversial piece of US military assistance. It’s part of the aid Putin is signaling is unacceptable for Russia. pic.twitter.com/oC8q5QLeht — Patrick Reevell (@Reevellp) December 8, 2021

Несмотря на исключительно информационную направленность этого журналистского материала, он является лишним подтверждением наличия в составе ВСУ противотанковой бригады с полностью укомплектованными тремя дивизионами ПТРК «Джавелин». Сводные подразделения от данного соединения видимо и действуют в зоне ООС, сильно не светятся на передовой и скорее всего будут задействованы только в крайнем случае.

С начала декабря на юго-восток Украины начала прибывать 17-я танковая бригада, приступившая к смене 1-ой танковой. Ее подразделения были замечены на ж/д станциях Рубежное, Бахмут и Покровск.

Федеральное агентство новостей /

На неделе именно центральная часть фронта была удостоена наибольшего внимания среди украинского руководства в ходе празднования Дня ВСУ, состоявшегося 6 декабря.

Конечно же не обошлось такое событие и без визита президента Украины Владимира Зеленского, который начал с Краматорска, где поздравил оперативный состав штаба украинской группировки.

president.gov.ua / Офіс Президента України.

Далее он переместился в Бахмут, где находится штаб 30-й механизированной бригады. Также Зеленский посетил и позиции соединения, расположенные где-то напротив Дебальцево.

president.gov.ua / Офіс Президента України.

В свою очередь министр обороны и главком ВСУ совершили визит в Авдеевку, где поздравили военных 25-й парашютно-десантной бригады. И это довольно примечательно, что пути Зеленского и основных военных руководителей разошлись.

Такое развитие событий может говорить о некоторых разночтениях. Подтверждением их служит отсутствие упоминания о деятельности украинского президента на юго-востоке Украины во всех ресурсах оборонного ведомства.

facebook.com / @www.dshv.mil.gov.ua

На южном участке сложная ситуация остается в районах Докучаевска (28 км юго-западнее Донецка), сел Петровское (38 км юго-западнее Донецка) и Гранитное (60 км южнее Донецка), где оборону занимает 93-я механизированная бригада, а также на самом юге — у ее соседа 128-й горно-штурмовой бригады.

В полосе первого из этих соединений сотрудниками ОБСЕ было зафиксировано проведение боевых стрельб у самой линии соприкосновения в районах Гранитное и Старогнатовка. Естественно, что такие мероприятия не способствуют стабилизации ситуации и являются не чем иным, как провокацией защитников Донбасса.

На этом фоне в 128-й горно-штурмовой бригаде наблюдатели ОБСЕ заметили 120-мм миномет на самой линии соприкосновения, что также запрещено Минскими соглашениями. Ведь отсюда он вполне достает до района Коминтерново.

Ряд признаков указывает на начало замены 93-й механизированной бригады, в чью зону ответственности 7 декабря прибыл дивизион «Гвоздик». На следующий день он частично отметился уже в районе села Полковое, где, скорее всего, размещен пункт его временной дислокации. Из находящихся на подготовке украинских соединений более всего на роль сменщика подходит 53-я механизированная бригада, которая уже довольно продолжительное время находится на Яворовском полигоне Львовской области.

Также примечательно прибытие на ж/д станцию Зачатовка двух ПТРК «Штурм-С», которые в ВСУ, как правило, находятся в штате противотанковых дивизионов артиллерийских бригад. Однако смена артбригады в зоне ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» была относительно недавно. Это значит, скорее всего, туда приехало подразделение 209-го отдельного противотанкового дивизиона, который числится в составе 43-й артиллерийской бригады большой мощности.

На одном из блокпостов МВД на выезде из Донецкой области 10 декабря случился казус. Стоящие там полицейские не признали кортеж и самого заместителя министра внутренних дел Александра Гогилашвили, соответственно потребовав документы. Вызвала такая ситуация «праведный» гнев чиновника, который устроил разборки.

На блокпосту в Донецкой области устроил скандал сам замминистра МВД. Смотрите видео конфликта https://t.co/kiBbmdgWny #украина #донбасс — Свои.City (@City71085978) December 11, 2021

Результатом стало отстранение замминистра от должности и начатая в отношении него проверка, которая завершилась увольнением.

Зеленский, переговоры с Байденом и референдум

В первых числах декабря группой «Рейтинг» были опубликованы результаты опросов общественного мнения, согласно которым поддержка правящих сил на Украине продолжила падать. К примеру, рейтинг действующего президента Владимира Зеленского фактически откатился к уровню февраля.

Федеральное агентство новостей /

Также снижается поддержка «зубров» украинской политики — бывшего главы Петра Порошенко и Юлии Тимошенко.

Стабильно низким остается рейтинг одного из лидеров партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрия Бойко. На этом фоне положительную динамику демонстрирует уровень Дмитрия Разумкова, выброшенного из команды Зеленского.

Примерно такие же дела и среди партий, где правящий «Слуга народа» сумел поднабрать очков, но пока еще не дотягивает и до 20% поддержки. Остальные политические объединения демонстрируют стабильное снижение в пользу малых и новых образований.

Например, блок Разумкова «Разумная политика» поддержали 7,5%, что является весьма неплохим стартом. Впрочем, такого рода межфракционные объединения — это не партии, а поэтому они не могут участвовать в выборах. Однако сбор информации об их одобрении обществом делается скорее для оценки перспективы такого переформирования.

Федеральное агентство новостей /

На этом фоне Зеленский наращивает количество мероприятий по удержанию рейтинга от дальнейшего падения. Именно с этой целью и была спланирована и проведена поездка на юго-восток Украины, а также организована массовая раздача военной техники по подразделениям в День ВСУ. Последнее, на фоне обвинений России в якобы подготовке к агрессии, по задумке офиса президента должно принести наибольшие дивиденды.

president.gov.ua / Офіс Президента України.

Активность украинский президент проявлял и на внешнеполитической арене. За последние две недели он по телефону переговорил с премьер-министрами Канады Джастином Трюдо (2 декабря) и Венгрии Виктором Орбаном (3 декабря), наследным принцем ОАЭ шейхом Мухаммадом бин Заид Аль Нахайяном (3 декабря), а также президентами США Джо Байденом (9 декабря) и Франции Эммануэлем Макроном (10 декабря). В основном речь шла о развитии двусторонних отношений, а также ситуации вокруг Украины и в ее юго-восточной части.

Отдельно хотелось бы выделить разговор украинского и американского лидеров, состоявшийся после переговоров Джо Байдена и президента РФ Владимира Путина. Именно вслед за ним Зеленский в интервью канала «1+1» (принадлежит олигарху Игорю Коломойскому) ответил на «случайный» вопрос про референдум в Донбассе, заявив, что не исключает его проведения.

Зеленский не исключил проведение референдума по Донбассу



Украинский президент Владимир Зеленский заявил в эксклюзивном интервью 1+1, что не исключает референдума по донбасскому и крымскому кейсу и в целом по окончанию войны.https://t.co/3MpFjIbKiS — Донбасс Сегодня (@DonbassSegodnya) December 10, 2021

«Люблинский треугольник»

Продолжалось взаимодействие между Литвой, Польшей и Украиной в рамках сформированного в прошлом году «Люблинского треугольника» — по сути интеграционной платформы под реализуемую Варшавой идею создания «Междуморья».

Bardzo zdziwiło mnie publiczne twierdzenie @KSuchanow, że koncepcja Międzymorza (Intermarium), to koncepcja prorosyjska. Wolność słowa to wartość konstytucyjna, ale żeby aż tak się popisywać brakiem wiedzy o geopolityce i historii, to aż trudno uwierzyć… pic.twitter.com/p13mVwTnzt — Bartosz Lewandowski (@BartoszLewand20) October 7, 2021

В начале декабря в формате видеоконференции прошла встреча лидеров трех этих стран — Гитанаса Науседы, Анджея Дуды и Владимира Зеленского. В рамках переговоров стороны затронули не только интеграционные межгосударственные процессы, но и скоординировали позиции по ситуации на пересечении Польши и Белоруссии, а также вокруг границ Украины.

Итогом стало принятие совместного заявления, где объявили о продолжении «совместной борьбы против монополизации Россией европейского газового рынка» и призвали ввести очередные санкции против Москвы.

president.gov.ua / Офіс Президента України.

В ходе мероприятия в глаза бросилась одна деталь: если у президентов Литвы и Украины за спиной их национальные флаги, то Анджей Дуда поместил позади себя государственные символы всех участников формата. Это красноречиво говорит о том, кто главный в формате «Люблинского треугольника».

Немного позднее, 11 декабря, в Луцке, что на западе украинской территории, прошли консультации координаторов «Люблинского треугольника» на уровне заместителей министров иностранных дел. Помимо обсуждения тем уже затихшего миграционного кризиса на польско-белорусской границе и якобы наращивания Россией вооружения вблизи Украины, стороны рассмотрели План совместных действий по противодействию дезинформации на 2022–2023 года и подготовку документов для подписания на высоком и самом высоком уровнях.

Отношения Украина — США

Довольно интересные мероприятия прошли и в сфере отношений Украины и США. В начале декабря преподаватели Объединенного университета сил специальных операций организовали конференцию для высшего командного состава ВСУ. Особое внимание там было уделено развитию движения сопротивления, где ключевая роль отводится ССО, возглавляющей процесс.

facebook.com / @GeneralStaff.ua

Примечательно это тем, что действия данных сил сопротивления были отработаны украинскими и американскими ССО в ходе стратегического учения «Объединенные усилия — 2021» в сентябре текущего года, а в настоящее время под формирование этих сил уже готова законодательная база, завершается утверждение структуры.

Учитывая, что территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Крыма Киев считает своими, уже в следующем году следует ждать появления и действий этих самых сил сопротивления в данных регионах тоже.

Кроме того, в первой половине декабря под руководством аппарата атташе при посольстве США на Украине американские эксперты в области ПВО провели оценку этой самой системы в восточных районах Украины.

Проинспектировали они подчиненные Воздушному командованию «Восток» ВВС Украины центры управления и оповещения, а также зенитно-ракетные и радиотехнические подразделения.

Скорее всего целью работы американских военных было оценка возможностей организации обмена данными между объединенной системой ПВО НАТО и Украиной, а также определение необходимости поставок техники для повышения возможностей украинских средств ПВО. Последнее вполне может включать не только радиотехнические системы и связное оборудование, но и ЗРК «Патриот», которые, учитывая накал страстей вокруг Украины, могут войти в пакет помощи на 2022 или 2023 год.

Ну а в рамках текущих поставок 7 декабря в состав ВМС Украины были приняты очередные два патрульных катера типа «Айленд», получивших названия «Фастов» и «Сумы». Тем самым количество техники данного типа в украинском флоте возросло до четырех.

facebook.com / @navy.mil.gov.ua

Что примечательно, в этот раз катера, по всей видимости, были поставлены с уже смонтированным навигационным и связным оборудованием, однако без вооружения. Последнее скорее всего будет ставиться украинскими умельцами несколько позднее.

facebook.com / @navy.mil.gov.ua

Отношения Украина — Великобритания

Одним из столпов роста влияния Великобритании на Украине является деятельность учебно-тренировочной миссии ORBITAL. В рамках нее к 10 декабря на полигоне Широкий лан в Николаевской области завершено обучение военных 59-й мотопехотной бригады из Винницкой области.

facebook.com / @GeneralStaff.ua

В ходе мероприятий британские инструкторы основные усилия сосредоточили на обучении украинских бойцов действиям в урбанизированной местности, обосновывая это тем, что линия фронта в Донбассе проходит по населенным пунктам, либо в непосредственной близости от них. Соответственно, навыки деятельности в них являются весьма важными.

Помимо полевых учений, обучение процессу принятия решения, применяемому в британской армии, прошли военнослужащие штабов бригады и подчиненных ей батальонов.

facebook.com / @GeneralStaff.ua

Зачастили британские военные и на самый восток, где мобильная тренировочная группа провела двухнедельный начальный курс подготовки для курсантов факультета ПВО сухопутных войск Харьковского университета воздушных сил.

Украина — Канада

В начале декабря страну посетил начальник Штаба обороны Канады генерал Уэйн Дональд Эйр, который провел встречу с украинским главнокомандующим генералом Валерием Залужным и своим коллегой — генералом Сергеем Шептала.

Основной целью переговоров было планирование деятельности канадской учебной миссии UNIFIER на следующий год и возможное расширение ее деятельности. Об этом свидетельствует участие во встрече от ВСУ также начальника Главного управления доктрин и подготовки ГШ генерала Алексея Тарана.

facebook.com / @GeneralStaff.ua

Однако украинская сторона использовала этот визит и в рамках своей антироссийской кампании. Ведь в первую очередь канадскую делегацию повели на церемонию памяти павших в конфликте в Донбассе, которые на Украине называются «павшими за свободу в украино-российской войне».

Кроме того, в ходе переговоров украинская сторона рассказала свою версию ситуации на границе с Россией, ДНР и ЛНР, которая, несомненно, ляжет в основу планирования деятельности канадских военной и национальной политики.

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