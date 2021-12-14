СМИ: Сенат готов увеличить госдолг США на несколько триллионов долларов

Вашингтон, 14 декабря. Сенат США проголосует за повышение лимита госдолга правительства в 28,9 трлн долларов, что позволит избежать дефолта в конце месяца. Об этом заявил демократ и лидер большинства в палате конгресса Чак Шумер.

U.S. Senate to vote Tuesday on raising government's debt limit https://t.co/sU4LMmjM6S pic.twitter.com/SQiHBuS4qx — Reuters (@Reuters) December 13, 2021

Ожидается, что голосование пройдет во вторник, 14 декабря, в случае принятия документ отправится на подписание президенту Джо Байдену.

«Сенат примет меры для предотвращения дефолта завтра», — сказал Шумер во время выступления.

Демократы vs республиканцы

Республиканцы долгое время блокировали инициативу. Они настаивают на том, чтобы демократы и президент уменьшили государственные расходы или приняли другие меры по сокращению размера заимствований.

По мнению демократов, закон необходим для финансирования значительного долга, возникшего во время правления бывшего президента Дональда Трампа. Тогда республиканцы увеличили заимствования Вашингтона примерно на 7,85 трлн долларов за счет снижения налогов и расходов на борьбу с пандемией COVID-19.

Федеральное агентство новостей

В конце сентября республиканцы в Сенате США заблокировали законопроект, который предусматривает поднятие потолка госдолга. Инициатива не набрала нужного количества голосов. Министр финансов Джанет Йеллен заявила конгрессу, что правительство не сможет оплатить свои счета, если законодатели не примут итогового решения к 18 октября, а в случае неурегулирования проблемы в стране может наступить дефолт.

Увеличение лимита

Конкретная сумма, на которую увеличат порог госдолга США размером 28,9 триллионов долларов, не называется, но, по данным СМИ, ожидается, что это будет от двух до трех триллионов долларов. Такого количества достаточно, чтобы министерство финансов продолжало работать до выборов в конгресс в ноябре 2022 года.

Федеральное агентство новостей

10 декабря стало известно, что Сенат США принял законопроект, необходимый для увеличения лимита госдолга правительства.