Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
14 декабря 16:08
16:00
Общество
Коммунальщики устроили показательное выступление на Ланском шоссе в Петербурге
15:58
Политика
Захарова рассказала Зеленскому о продаже гражданства Украины беженцам с Ближнего Востока
15:55
Общество
Соседи попавшего в больницу петербуржца обвинили в инциденте власти города
15:52
Происшествия
Суд вынес приговор петербурженке по делу о гибели ее годовалого ребенка в ванной
15:50
Происшествия
Житель Кемерово ударил ножом курьера на автобусной остановке в Москве
15:49
Шоу-бизнес
Проклова рассказала о комплексе маленького мужчины у Рудинштейна
15:49
Происшествия
Устроивший взрыв у церковной школы в Серпухове использовал СВУ с поражающими элементами
15:48
Политика
Госдума приняла закон о публичной власти в российских регионах
15:45
Политика
Публицист Чаусов: Что скрывается за систематической критикой Трампа в адрес Байдена
15:42
Общество
Российская туристка перечислила особенности отдыха в Таиланде во время пандемии COVID-19
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

СМИ: Сенат готов увеличить госдолг США на несколько триллионов долларов

Весь мир
СМИ: Сенат готов увеличить госдолг США на несколько триллионов долларов
Global Look Press  /  Louie Palu/ZUMAPRESS.com

Вашингтон, 14 декабря. Сенат США проголосует за повышение лимита госдолга правительства в 28,9 трлн долларов, что позволит избежать дефолта в конце месяца. Об этом заявил демократ и лидер большинства в палате конгресса Чак Шумер.

Ожидается, что голосование пройдет во вторник, 14 декабря, в случае принятия документ отправится на подписание президенту Джо Байдену.

«Сенат примет меры для предотвращения дефолта завтра», — сказал Шумер во время выступления.

Демократы vs республиканцы

Республиканцы долгое время блокировали инициативу. Они настаивают на том, чтобы демократы и президент уменьшили государственные расходы или приняли другие меры по сокращению размера заимствований.

По мнению демократов, закон необходим для финансирования значительного долга, возникшего во время правления бывшего президента Дональда Трампа. Тогда республиканцы увеличили заимствования Вашингтона примерно на 7,85 трлн долларов за счет снижения налогов и расходов на борьбу с пандемией COVID-19.

СМИ: Сенат готов увеличить госдолг США на несколько триллионов долларов
Федеральное агентство новостей

В конце сентября республиканцы в Сенате США заблокировали законопроект, который предусматривает поднятие потолка госдолга. Инициатива не набрала нужного количества голосов. Министр финансов Джанет Йеллен заявила конгрессу, что правительство не сможет оплатить свои счета, если законодатели не примут итогового решения к 18 октября, а в случае неурегулирования проблемы в стране может наступить дефолт.

Увеличение лимита

Конкретная сумма, на которую увеличат порог госдолга США размером 28,9 триллионов долларов, не называется, но, по данным СМИ, ожидается, что это будет от двух до трех триллионов долларов. Такого количества достаточно, чтобы министерство финансов продолжало работать до выборов в конгресс в ноябре 2022 года.

СМИ: Сенат готов увеличить госдолг США на несколько триллионов долларов
Федеральное агентство новостей

10 декабря стало известно, что Сенат США принял законопроект, необходимый для увеличения лимита госдолга правительства.

Вернуться назад
Все новости / Весь мир / СМИ: Сенат готов увеличить госдолг США на несколько триллионов долларов
сша сенат госдолг
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать