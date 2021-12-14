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В Дамаске проходит сирийско-иракская экспортная выставка с участием 50 компаний

  /   Обновлено: 14 декабря 2021 20:50
Весь мир
В Дамаске проходит сирийско-иракская экспортная выставка с участием 50 компаний
Федеральное агентство новостей  / 

В выставочном центре Дамаска началась большая экспортная ярмарка с участием нескольких десятков промышленных компаний из разных стран.

Специальный корреспондент международной редакции ФАН пообщался с директором Управления по развитию экспорта и местного производства Сирийской Арабской Республики (САР) Таером аль-Файядом.

Чиновник рассказал, что главные цели выставки, участниками которой стали свыше 50 компаний, заключаются в расширении перспектив для сирийской продукции за рубежом, укреплении торговых отношений между бизнесменами из САР и Ирака, а также в заключении новых экспортных контрактов.

В рамках мероприятия, которое продлится до 15 декабря, проходят экономические семинары, направленные на обмен опытом между двумя соседними странами по вопросам работы промышленного и коммерческого секторов.

Мероприятие в выставочном центре Дамаска
Федеральное агентство новостей /

По словам аль-Файяда, у Сирии есть торговые соглашения с Ираком, однако две страны стремятся еще более увеличить торговые отношения, несмотря на все трудности.

Директор Управления по развитию экспорта и местного производства добавил, что сирийская продукция имеет хорошую репутацию и пользуется большим спросом, поэтому она должна занять свою долю на зарубежных рынках. Он также отметил готовность Дамаска разрешить все коммерческие проблемы и содействовать тому, чтобы сирийским бизнесменам, промышленникам и инвесторам открылись перспективы, которых они заслуживают.

«Это замечательное событие. Я надеюсь, что постепенно рынки соседних стран станут для нас открытыми», — подчеркнул аль-Файяд.

Сирийско-иракская выставка
Федеральное агентство новостей /

Прекращение войны в Сирии сделало актуальной тему восстановления государства, пострадавшего за годы конфликта и в результате западных санкций. В этой связи местные предприниматели изъявляют желание налаживать отношения со своими иностранными партнерами. На днях в Дамаске была создана новая Международная группа мужчин и женщин-бизнесменов, цель которой — расширение сотрудничества с зарубежными коллегами. САР постепенно выходит из международной изоляции и возвращает себе статус важного регионального игрока. 

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сирия дамаск предприниматели
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