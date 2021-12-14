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Друзья МакSим назвали выдумками слухи о беременности певицы

Шоу-бизнес
Друзья МакSим назвали выдумками слухи о беременности певицы
Global Look Press  /  Анатолий Ломохов / Global Look Press

Москва, 14 декабря. Появление певицы МакSим на «Золотом граммофоне» вызвало восторг у многих поклонников артистки. Некоторые, увидев округлившийся живот знаменитости, предположили, что она беременна. Однако друзья МакSим уже опровергли слухи.

Поклонники обратили внимание на внешний вид исполнительницы на праздничном мероприятии. Артистка выбрала черно-белую гамму для выхода в свет. На ней была белая блуза и пышную юбка, которая, по мнению комментаторов, подчеркнула «беременный» живот. Поклонники были озадачены, но журналисты решили выяснить в окружении звезды, не ждет ли она малыша.

«Какая беременность? Это все выдумки», — заявили друзья певицы в разговоре с kp.ru.

Они подчеркнули, что МакSим продолжает восстанавливаться после тяжелой болезни. Несмотря на резкую худобу из-за коронавируса, она прекрасно выглядит, но все еще слаба, констатировали друзья знаменитости.

Интересно, что уже не первый раз артистку подозревают в беременности. Исполнительница пришла на день рождения телеканала Муз-ТВ в нежном платье, которое подчеркнуло фигуру знаменитости. Поклонники посчитали, что звезда находится в интересном положении.

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беременность слухи макsим
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