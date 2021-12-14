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Политолог Кедми: страны НАТО не захотят участвовать в военном столкновении с Россией

Политика
Политолог Кедми: страны НАТО не захотят участвовать в военном столкновении с Россией
Федеральное агентство новостей

Москва, 14 декабря. Россия перешла на новый внешнеполитический уровень в отношениях с НАТО. Об этом заявил известный израильский политолог Яков Кедми в эфире «Соловьев LIVE».

Эксперт напомнил, что Москва сейчас открыто и четко требует дипломатического решения проблемы с продвижением сил Североатлантического альянса на восток.

Яков Кедми также акцентировал внимание на пятом пункте устава военного блока «о коллективной самообороне». Политолог отметил, что он не действует автоматически.

«Я не уверен, что Германия, или Португалия, или другая страна НАТО захочет участвовать в военном столкновении с российской армией из-за баз Альянса в Румынии, Польше или на территории Прибалтики», — сказал эксперт.

Политолог Кедми: страны НАТО не захотят участвовать в военном столкновении с Россией
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По словам политолога, российская сторона уже преодолела барьер, который предусматривал, что Москва не будет использовать военную силу для предотвращения враждебных действий со стороны западных стран.

«На войне как на войне», — заключил Яков Кедми.

Израильский эксперт ранее заявил, что Россия может жестко ответить на размещение американских ракет на территории Европы. По словам политолога, у Вашингтона нет четкого военного плана в отношении Москвы. Белый дом полагается на старую тактику, которая предполагает экономическое давление.

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нато запад альянс кедми
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