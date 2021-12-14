Врач Абдин рассказал, как Instagram заставил молодых людей «перекраивать» свои лица



Член экспертного совета при Правительстве РФ и рабочей группы по «Развитию системы оказания первичной медико-санитарной помощи на 2019–2024 годы» при комитете по здравоохранению Санкт-Петербурга, главный врач Euromed Clinic Александр Абдин рассказал в эфире пресс-центра Медиагруппы «Патриот», как COVID-19 повлиял на развитие рынка частных медицинских услуг и какие услуги в пандемию оказались наиболее востребованными. Кроме этого, эксперт объяснил, почему увлечение соцсетями заставляет молодых людей все чаще обращаться к косметологам.

По словам Александра Абдина, пандемия существенно увеличила нагрузку на частные клиники. Несмотря на то, что в основном она легла на государственные медучреждения, прежде всего стационары, частным компаниям тоже пришлось работать в напряженном ритме.

«Мы планировали работать в непринужденном темпе, а вынуждены были выполнять за 1-2 недели ту работу, которую обычно делаем в квартал», — рассказал главный врач Euromed Clinic.

Основная нагрузка, по его словам, легла на call-центры: вместо привычных 500 звонков в день операторам приходилось отрабатывать 3-4 тысячи. Увеличилась нагрузка и у специалистов, которые проводили ПЦР-тестирование.

«Мы первые в городе стали предоставлять услугу по тестированию из окна автомобиля. Это выглядит красиво и просто, на тест уходит 5-6 секунд, но из-за того, что клиенты идут валом, очень выросла плотность транзакций. Мы справились, теперь работа в условиях пандемии — наше конкурентное преимущество», — отметил Александр Абдин.

Федеральное агентство новостей /

«Лечение этих болезней всегда было нашим коньком. Мы традиционалисты, гипократовские классики, мы сильны именно в лечении язвенной болезни, насморка и пневмонии», — пояснил главный врач.

По словам эксперта, востребованными оказались в пандемию услуги на дому. Наиболее распространенные заболевания, которые лечили специалисты Euromed Clinic, — пневмония и язва желудка.

В то же время, по словам Абдина, некоторые побочные эффекты пандемии обратили его внимание на косметологию. В будущем Euromed Clinic планирует развивать направление пластической и эстетической хирургии.

«В марте мы запускаем проект по эстетической и пластической хирургии лица и коррекции зрения. Будем заниматься лицом, но не терапевтическим лечением, а хирургическим», — рассказал Александр Абдин.

По словам эксперта, сподвигла его развивать пластическое направление новая цифровая реальность.

«Я смотрю на свои снимки в Instagram, и меня очень удивляет то качество, которое дают фильтры 4к и 8к. Видишь потом свою рожу и расстраиваешься», — смеется эксперт.

pixabay.com /

По его мнению, высокое качество фотосъемки смартфонов, которое создает дисбаланс при восприятии себя на фотоснимке и реальном отражении в зеркале, является одной из причин, что к услугам косметолога все чаще обращаются молодые люди.

«С одной стороны, идет сплошная медикализация старости, но в то же время все больше молодых людей в возрасте 25-30 лет начинают смело экспериментировать над своим телом», — отметил главный врач клиники.

Среди проблем эксперт отметил нарастающий дефицит в сфере доступной медицины.

«Жители некоторых районов лишены банального доступа к медицинским услугам, имеет место дискриминация части населения в получении гарантированной медицинской области», — заявил Александр Абдин.

Эксперт приветствует увеличение расходов городского бюджета на социальную сферу, но волнуется, что выделенные средства не дойдут до поликлиник и больниц.