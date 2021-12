Кровавый уикенд: в минувшие выходные в США погибли 14 человек, больше 50 пострадали

В США завершился очередной «кровавый уикенд». На этот раз отличился Техас: там в результате массового расстрела пострадали 14 человек, один погиб. В Миссисипи неизвестный убил семью из трех человек. Также выходные традиционно отметились большим количеством пострадавших в Чикаго и Нью-Йорке.

О самых громких происшествиях выходных — в дайджесте международной редакции Федерального агентства новостей.

Иллинойс

В Чикаго за выходные в результате перестрелки погибли четыре человека и 27 получили ранения, самому молодому из них из них было 16 лет.

Одно из убийств произошло в субботу утром: 26-летний Сурадж Махадев стоял на крыльце дома своего друга на Палмер-сквер на Северо-западной стороне, когда в него выстрелил неизвестный. Пуля попала в голову, в результате чего мужчина скончался на месте.

Позже днем в Уэст-Пуллмане на юге преступник ранил 38-летнего Ральфа Уильямса, когда тот находился в машине. Пострадавшего отправили в медицинский центр в Оук-Лоун, где врачи зафиксировали его смерть.

В субботу днем в Грэшеме на южной стороне ранили 16-летнего подростка. Юноша сидел в машине на бульваре Саут-Лумис, когда неизвестный открыл по нему огонь из другого автомобиля. Подросток получил ранение в спину. Позже его доставили в медицинский центр в Оук-Лоун, где состояние молодого человека удалось стабилизировалось.

Два человека получили ранения в результате стрельбы в Окленде: 45-летний мужчина и 65-летняя женщина стояли на Восточной 43-й улице, когда неизвестный открыл по ним огонь. В результате оба получили ранения в ноги и живот и были доставлены в Медицинский центр Чикагского университета. Их состояние врачи оценивают, как удовлетворительное.

Нью-Йорк

За ночь и утро воскресенья в Нью-Йорке были ранены семь человек и четверо убиты.

7 people shot, 1 killed, in early morning violence in NYC https://t.co/zNm2aLEJdo pic.twitter.com/NefoPK5oMf — New York Post (@nypost) December 12, 2021

Около трех ночи неизвестный открыл огонь перед восьмым домом по Рокуэй-авеню в Бедфорд-Стайвесанте, Бруклин, в результате был убит 31-летний Тайрес Кэрролл. По данным полиции, преступник следовал за погибшим некоторое время, после чего открыл огонь, а затем скрылся на белом седане. Кэррола доставили в больницу Брукдейла, но спасти его не удалось.

34-летняя женщина была ранена в руку, когда сидела в припаркованном автомобиле на пересечении Мехико-стрит и 114-й улицы в Сент-Олбансе, в Квинсе. Пострадавшую доставили в больницу, она находится в стабильном состоянии.

В Бруклине 39-летний мужчина самостоятельно обратился в медицинское учреждение округа Кингс с огнестрельным ранением в лицо. По словам полицейских, он не стал рассказывать, как и где его ранили.

Позже неизвестный, одетый в черную куртку, выстрелил в 20-летнего местного жителя в вестибюле дома №193 по Олбани-авеню в Краун-Хайтс, в Бруклине. Пострадавшего отвезли в больницу округа Кингс, его состояние оценивается как стабильное.

Еще один 29-летний мужчина был ранен в левую ногу во время спора на бульваре Астория в Квинсе. Он доставлен в больницу горы Синай, его жизни ничего не угрожает.

По данным полиции, около 10 часов утра в субботу произошла стрельба на улице Херкимер в Бруклине, в результате нее 27-летний мужчина получил пулю в спину. Он был срочно доставлен в больницу Брукдейл, его состояние оценивается как критическое.

Three men are dead after a pair of shootings and a slashing in the Bronx and Brooklyn overnight Saturday into Sunday morning. https://t.co/2HVOqhYaHb — Fox5NY (@fox5ny) December 13, 2021

Еще трое мужчин погибли в перестрелках с субботы на воскресенье. Одной из жертв стал 37-летний Джон Сальгадо, его убили в районе Клермонт-Виллидж в Бронксе. Позже на 911 поступило сообщение о стрельбе на Рокуэй-авеню. Прибывшие полицейские обнаружили 31-летнего мужчину, который был ранен. Пострадавшего доставили в медицинский центр Брукдейлской университетской больницы, где зафиксировали его смерть. Тело еще одного 37-летнего местного жителя с многочисленными ранами в области шеи было обнаружено в Бушвике. Мужчина объявлен мертвым на месте происшествия, его личность до сих пор не установлена.

Расследование всех убийств продолжается, и в настоящее время никто не арестован.

Техас

Массовый расстрел произошел в городе Бейтаун, один человек погиб и 14 получили ранения.

Drive-by shooting at vigil near Houston kills 1, injures at least 14https://t.co/a2tjio4NCD — Fox News (@FoxNews) December 13, 2021

По данным полиции, порядка 50 человек собрались, чтобы отметить религиозный праздник, когда к ним подъехал автомобиль и оттуда был открыт огонь. В результате ранения получили 14 человек и один погиб на месте, еще трое находятся в критическом состоянии.

«На праздник собралась большая толпа. Подъехала машина, и кто-то из нее начал стрелять в людей. Пострадало не менее восьми человек, семь несмертельных случаев», — говорится в сообщении полиции. «Люди кричали и бежали к своим машинам», — сказал один из свидетелей.

@HCSOTexas units responded to 1403 N Market Loop. Preliminary info: a large crowd gathered for a celebration of life. A vehicle approached and someone from the vehicle began shooting into the crowd. At least 8 people sustained injuries; 7 are non-fatal, but one has been pic.twitter.com/SfVM3mrfrL — Ed Gonzalez (@SheriffEd_HCSO) December 13, 2021

Известно, что мероприятие было организовано матерью, которая недавно потеряла своего сына во время одной из подобных перестрелок. Полиция разыскивает нападавших.

В Хьюстоне в воскресенье утром 20-летний Джованни Вильегас при ограблении застрелил 76-летнего строителя Муталиба Карима и ранил 44-летнего Олвина Каналеса.

Houston armed robber shot and killed victim, wounded another for not giving up money fast enough, police say https://t.co/28jtaGDsoT pic.twitter.com/5uYfCfYpGA — Andy Vermaut (@AndyVermaut) December 13, 2021

По данным полиции, двое мужчин сидели в грузовике, ожидая других работников, когда к ним подошел Вильегас и начал потребовал денег. Они замешкались, после чего он произвел в них несколько выстрелов. В итоге Муталиб Карим скончался на месте происшествия, а Олвина Каналеса отвезли в больницу Бен-Тауб.

Индиана

В городе Мишока в результате двух различных перестрелок пострадали четыре человека.

One incident occurred in a house full of youths, another in a convenience store parking lot. https://t.co/uZBfl8BNbE — South Bend Tribune (@SBTribune) December 13, 2021

Первая стрельба произошла утром в субботу в квартале 1600 на Мейплхерст-авеню. Прибывшие полицейские обнаружили 16-летнего юношу с огнестрельным ранением в шею. Пострадавший был в сознании, его доставили в районную больницу с травмами, которые не представляют угрозы для жизни.

Через несколько часов на номер 911 поступило сообщение о стрельбе на парковке круглосуточного магазина Family Express на Эдисон-роуд. Сотрудники полицейского управления прибыли на место происшествия, где обнаружили в автомобиле 42-летнюю женщину из Саут-Бенда, которая была ранена. Одна из пуль также попала в 61-летнего мужчину, который находился в соседнем доме. Все жертвы доставлены в больницу, их состояние оценивается как критическое.

Миссисипи

В столице Миссисипи, городе Джексон, за выходные было убито четыре человека.

Jackson police are investigating two separate shootings that left four people dead over the weekend. https://t.co/AFcexJ3kWk — Clarion Ledger (@clarionledger) December 13, 2021

По данным полиции, в субботу неизвестный застрелил Антуанетту Робинсон, когда она сидела в своей машине недалеко от перекрестка Далтон-стрит и Уинтер-стрит. В воскресенье в первой половине дня правоохранители Джексона обнаружили тела 43-летней Джесси Буллок, 56-летнего Джеймса Буллока и 60-летней Колин Буллок, застреленных в квартале №800 по улице Брэттон-стрит. Преступник разыскивается.

По информации на 13 декабря, в Джексоне зафиксировали более 140 убийств в течение 2021 года. Это намного превосходит рекорд 2020-го — 130, что стало самым высоким показателем за всю историю города.

Огайо

В Колумбусе неизвестный убил 19-летнего юношу Антона Сондерса.

Columbus police said they were called to the 6700 block of Alexdon Court at 1:46 p.m. and found the victim, 19-year-old Antohn Saunders suffering from a gunshot wound. @BriWSYX6 has the details here.https://t.co/QA0j7b3pIS — Ohio 24/7 Now (@ohio247now) December 13, 2021

Полицейские сообщили, что их вызвали по поводу звуков стрельбы в 6700-м квартале Алексдон-корт. Там правоохранители обнаружили тело местного жителя. По данным очевидцев, он находился с группой мужчин, когда началась стрельба. Через несколько часов пострадавшего объявили мертвым, что стало 189-м убийством в городе.

Статистика

Согласно данным организации Gun Violence Archive, которая отслеживает статистику преступлений по открытым источникам, с начала декабря в США произошло 15 массовых расстрелов, в итоге их общее количество в 2021 году достигло 667. Всего за год в результате происшествий с огнестрельным оружием погибло 19,6 тыс. человек, около 38,5 тыс. получили ранения.