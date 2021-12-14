Новогоднюю елку установили в кабинете президента России

Москва, 14 декабря. Рабочий кабинет президента России Владимира Путина украсили новогодней елкой, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Первый корпус Кремля традиционно украшают к праздникам. В кабинете Путина также установили дерево, сказал Песков в комментарии РИА Новости. На вопрос о новогоднем обращении президента официальный представитель Кремля ответил, что содержимое речи никогда не раскрывают заранее.

Московский Кремль украсит почти 100-летняя ель, которую уже срубили в Щелкове. Дерево установят на Соборной площади. Главная новогодняя елка достигает 28 метров в высоту, а диаметр ствола составляет 56 см.