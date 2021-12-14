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Как «не сгореть» на учебе: рекомендации невролога Сувориновой
Общество
Как «не сгореть» на учебе: рекомендации невролога Сувориновой
gov39.ru  /  Пресс-служба правительства Калининградской области


Москва, 14 декабря. К середине учебного года студенты и школьники оказываются перегружены потоками информации. Врач-невролог Наталья Суворинова рассказала, как правильно справляться со сверхнагрузкой.

Постоянный информационный поток провоцирует упадок сил, при этом большая часть молодых людей во время отдыха не покидают соцсети. Врач рекомендует, отдыхая, отложить гаджеты и даже книги. Отдых — это прогулки, природа, воздух, музыка, поездки на велосипеде, поход на лыжах, передает издание Pravda.Ru.

Важно преодолеть страх перед экзаменами, родители должны проговорить это с детьми, настроить на конструктивный лад и движение вперед.

Врач отметила, что родители нередко начинают давать детям медицинские препараты без консультации врача, что может привести к крайне нежелательным последствиям. Во время учебы Суворинова рекомендует принимать магний В6, глицин, поливитаминные комплексы, настойки женьшеня, лимонника, зверобоя. Что касается ноотропных препаратов, то иногда их применение оправдано, но только при условии рекомендации врача.

Ранее ФАН приводил мнение психолога Зберовского. Он рассказал, как правильно настроить ребенка на учебу.

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психолог
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