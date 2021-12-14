Как заработать на каналах в мессенджерах: инструкция от маркетолога

В настоящее время мессенджеры становятся полноценным источником информации на самые разные темы: политика, экономика, финансы, валюта, сырьевые котировки и биржи, культура, общество, спорт, хобби. Поэтому спрос на новые каналы очень высок. Как сделать свой канал популярным и начать на нем зарабатывать? Об этом в беседе с ФАН рассказала директор по маркетингу Gem4me Ольга Бобровская.

Главная задача — это найти ценную для людей тему. При этом очень важно оперативно давать интересный контент в достойном оформлении, особенно, если канал, например, освещает повседневные темы, новости или связан с какими-то событиями.

«У каналов в Telegram высокая конкуренция, для привлечения подписчиков понадобятся серьезные финансовые вложения. Однако в мессенджерах, которые пока находятся на этапе активного развития и увеличения числа пользователей, можно получать подписчиков, просто создавая интересный контент, так как многие ниши еще не заняты. Например, помимо Telegram, информационные каналы можно создавать в других мессенджерах — там конкуренция пока ниже», — пояснила Ольга Бобровская.

По словам специалиста, важно соблюдать принципы, которые известны любому маркетологу. По сути, канал любого мессенджера — это рыночный продукт, содержание которого должно быть интересным и актуальным, поэтому перед запуском нужно четко сформулировать его тему.

«Второй важный момент — аудитория, или, говоря языком маркетинга, покупатели. Надо понимать, на какую аудиторию канал работает, и, исходя из потребностей этой аудитории, подбирать материалы. Для самого контента необходимо определить критерии качества материалов: уровень грамотности, наличие фото- и видеоматериалов, частота публикаций, их объем, оперативность. Обратите внимание, что оперативность важна для освещения политических и экономических событий», — отметила Бобровская.

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Особое внимание стоит уделить анализу конкурентов. Специалист рекомендовала изучить недостатки и достоинства других аналогичных каналов: плюсы — использовать и совершенствовать, а минусы стараться не повторять.

«Важна также и обратная связь от аудитории для улучшения качества контента и увеличения просмотров, например, в формате комментариев под постами. Со временем можно рассмотреть варианты монетизации канала, подумать, для каких рекламодателей канал будет привлекательным. С привлечением рекламодателей можно не только выйти на самоокупаемость, но и получить прибыль», — сказала она.

При этом Бобровская особо подчеркнула, что канал должен быть посвящен тому, в чем вы действительно разбираетесь. Люди нуждаются в профессиональном мнении, в том, чтобы можно было на что-то опираться или цитировать. Именно такой подход со временем приводит к росту аудитории и популярности канала в мессенджере.

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