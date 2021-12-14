Фотовыставка «Беафрика — Россия, рука об руку навсегда» показала новый этап в жизни ЦАР

Москва, 14 декабря. Фотовыставка «Беафрика — Россия, рука об руку навсегда» продемонстрировала новый этап в жизни ЦАР. Об этом сообщает Radio Lengo Songo.

Экспозицию в Москве посетил председатель Национальной ассамблеи Центральноафриканской Республики Симплис Матье Саранджи, который высоко оценил снимки и подчеркнул, что северные союзники и их люди сыграли большую роль в сохранении суверенитета страны.

На мероприятии представлены фотографии журналистов, посещавших Черный континент в разное время, их работы разделены на несколько направлений: люди как главное богатство ЦАР; дипломатия и отношения с Россией; уникальная природа; армия как основа безопасности; городские пейзажи.

Помимо этого, отображены важные события в становлении республики: всеобщие выборы 2020 года, открытие памятника отечественным инструкторам.

«Цель выставки — показать новый этап в жизни ЦАР. Фотографии демонстрируют мир, который вернулся в страну, изменения в жизни рядовых граждан, надежду на будущее. Ни для кого не секрет, что правительство в Банги за последний год сделало больше, чем предыдущие власти за 30 лет», — пишут журналисты издания.

В настоящее время Центральноафриканская Республика действительно демонстрирует удивительные темпы развития. Это стало возможно благодаря поддержке отечественных инструкторов, занимающихся обучением бойцов правительственной армии (FACA).

Выставка «Беафрика — Россия, рука об руку навсегда» открыта для посещения с 13 по 15 декабря 2021 года, с 11:00 до 18:00. Найти ее можно в центре Москвы по адресу: 1-й Кадашевский переулок, дом 10, строение 1.