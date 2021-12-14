Netflix оказался лидером по числу номинаций на «Золотой глобус»

Москва, 14 декабря. Стриминговая платформа Netflix получила больше всех номинаций на кинопремию «Золотой глобус». Список претендентов объявили накануне.

Как указало агентство Bloomberg, Netflix стал лидером по числу номинаций среди работ других киностудий и кинокомпаний. Фильмы и сериалы сервиса были представлены в нескольких категориях, в том числе «Лучший драматический фильм» («Власть пса») и «Лучший драматический сериал» («Игра в кальмара»).

«Золотой глобус» присуждается Голливудской ассоциацией иностранной прессы с 1944 года. Ближайшая церемония состоится 9 января.

Ранее стали известны номинанты в категории «Лучший фильм на иностранном языке». В списке оказался фильм финского режиссера Юхо Куосманена «Купе номер 6», в котором одну из главных ролей сыграл Юра Борисов.