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Netflix оказался лидером по числу номинаций на «Золотой глобус»

Общество
Netflix оказался лидером по числу номинаций на «Золотой глобус»
Кадры из сериала «Игра в кальмара»

Москва, 14 декабря. Стриминговая платформа Netflix получила больше всех номинаций на кинопремию «Золотой глобус». Список претендентов объявили накануне.

Как указало агентство Bloomberg, Netflix стал лидером по числу номинаций среди работ других киностудий и кинокомпаний. Фильмы и сериалы сервиса были представлены в нескольких категориях, в том числе «Лучший драматический фильм» («Власть пса») и «Лучший драматический сериал» («Игра в кальмара»).

«Золотой глобус» присуждается Голливудской ассоциацией иностранной прессы с 1944 года. Ближайшая церемония состоится 9 января.

Ранее стали известны номинанты в категории «Лучший фильм на иностранном языке». В списке оказался фильм финского режиссера Юхо Куосманена «Купе номер 6», в котором одну из главных ролей сыграл Юра Борисов.

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Все новости / Общество / Netflix оказался лидером по числу номинаций на «Золотой глобус»
netflix премия золотой глобус
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