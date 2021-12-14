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Предсказанные болгарской провидицей Вангой события начали сбываться раньше срока

Общество
Предсказанные болгарской провидицей Вангой события начали сбываться раньше срока
ФБА «Экономика сегодня»  /  владимир тулин

Москва, 14 декабря. Пророчества болгарской провидицы Ванги начали сбываться раньше срока, так заявили ее последователи и поклонники.

Родственники ясновидящей активно продвигали в массы ее роковые предсказания относительно будущего человечества. Видения Ванги о всемирном голоде и войне широко распространились в интернете благодаря блогам и сетевым СМИ. Общество разделилось на два противоположных лагеря: одни уверяют, что Ванга воистину видела напасти, которые грозят людям, другая сторона отрицает наличие параллели в словах провидицы с современным миром.

Однако те, кто верит в существование пророчества, считают, что они начали сбываться раньше, чем указали последователи Ванги. Провидица предсказала стремительное развитие России и изобретение важного лекарства, без которого у человечества не будет будущего. Расшифровщики видений уверяют, что речь шла о вакцине от COVID-19.

Предсказанные болгарской провидицей Вангой события начали сбываться раньше срока
Федеральное агентство новостей / владимир тулин

Ванга увидела также прогресс в развитии технологий. Однако это приведет к катастрофическому истощению природных ресурсов.

«Они заменят человеку собеседников и избавят его от бытовых забот», — говорится в пророчестве.

Именно в этот период Ванга предсказала появление нового источника жизни «мощнее Солнца». Создадут его три гиганта, предположительно, речь идет о ядерных разработках. В роли тех гигантов выступают Россия, США и Китай. Под началом этих держав начнется новая фаза развития человечества, так предсказания Ванги интерпретировали ее ученики.

Предсказание легендарной провидицы из Болгарии Ванги может свидетельствовать об окончании пандемии в 2022 году. Согласно прогнозу ясновидящей, следующий год является решающим в борьбе с коронавирусом.

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ванга предсказания пророчество
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