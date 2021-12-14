Эксперт Семенова напомнила о налогах для владельцев квартир в РФ

Москва, 14 декабря. Жители РФ обязаны платить пошлину с прибыли, получаемой от недвижимости, заметила доцент кафедры бухучета и налогообложения РЭУ им. Г.В. Плеханова Галина Семенова. Об этом сообщает «Российская газета».

Семенова обратила внимание, что если собственник сдает жилье в аренду, то он должен заплатить 13% с дохода от квартирантов. Владелец недвижимости может зарегистрироваться как самозанятый предприниматель, чтобы снизить сумму пошлины до 4%. Эксперт подчеркнула, что многие арендаторы идут на хитрость и заключают контракт на 11 месяцев, чтобы не платить налоги. Но если ведомственные службы обнаружат обман, то они начислят пошлину за последние три года, включая текущий, а также пени и штраф.

Аналитик напомнила, что человек может избежать налога по продаже собственности, если он владеет квартирой или домом более пяти лет. Но если хозяин продает недвижимость раньше, то ему придется учитывать кадастровую стоимость жилья перед уплатой пошлины. В некоторых случаях срок владения можно сократить до трех лет — такие условия распространяются на наследство от близких родственников, приватизацию или передачу имущества физлицу-плательщику ренты по договору пожизненного содержания с иждивенцем.

Экономист Владимир Саськов ранее рассказал, что в следующем году обеспеченные россияне могут столкнуться с налогами на доход от акций, облигаций, крупных банковских депозитов и ряда других счетов.