Глобальная добыча нефти может вырасти на 6,4 млн баррелей в сутки

Париж, 14 декабря. Политика многих стран, включая ОПЕК+, по восстановлению добычи черного золота приведет к профициту нефтяного предложения в новом году, уверены аналитики Международного энергетического агентства.

Декабрьский отчет МЭА предполагает, что предложение энергоносителя в 2022 году обгонит спрос, что ярко проявится в первой половине грядущего года. Эксперты подсчитали, что переизбыток нефтяного предложения в первом квартале достигнет 1,7 млн баррелей в сутки, а в следующем квартале возрастет до 2 млн б/с.

«Если этот прогноз материализуется, то 2022 год может стать более комфортным», — делятся своим мнением в энергетическом агентстве.

Согласно данным МЭА, планетарная добыча нефти будет расти быстрее спроса с этого декабря, потому что нефтедобыча активно восстанавливается в рамках ОПЕК+, а также внутри Соединенных Штатов. Специалисты дают прогноз по росту добычи сырья в следующем году на уровне 6,4 млн баррелей в сутки. Прирост в этом году равнялся всего 1,5 млн б/с.

Параллельно с этим, нефтяной спрос станет ниже, так как повышается заболеваемость коронавирусной инфекцией, и растут риски, связанные с распространением штамма «Омикрон». В МЭА ждут меньшей прибавки спроса на энергоресурс (-100 тыс. баррелей в сутки). Спрос на топливо составит в этом году 5,4 млн б/с, а в 2022 году расположится у 3,3 млн б/с, полагают аналитики. Один из сценариев организации говорит, что ценник за «бочку» нефти к 2030 году может обвалиться до 36 долларов.