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«Человек-паук: Нет пути домой» получил высшую оценку критиков на Rotten Tomatoes

  /   Обновлено: 14 декабря 2021 14:23
Общество
«Человек-паук: Нет пути домой» получил высшую оценку критиков на Rotten Tomatoes
Кадр из фильма «Человек-Паук: нет пути домой»

Лос-Анджелес, 14 декабря. Грядущий фильм «Человек-паук: Нет пути домой» получил первые отзывы критиков на известном агрегаторе рецензий Rotten Tomatoes. Кинокартине удалось заработать высшую оценку экспертов.

Все кинообозреватели, побывавшие на премьерном показе нового «Человека-паука», позитивно отозвались об этой ленте Marvel. Благодаря этому у кинокартины установился рейтинг 100% на Rotten Tomatoes. Одним из похваливших фильм стал Эрик Эйзенберг из Cinema Blend.

«Блокбастер Джона Уоттса — это фильм, к которому зрителям в настоящее время стоит мысленно приготовиться, и одно из величайших приключений Marvel на сегодняшний день», — подчеркнул критик.

«Человек-паук: Нет пути домой» получил высшую оценку критиков на Rotten Tomatoes
rottentomatoes.com / Prt Scr

Кроме того, обозреватели отметили способность ленты удерживать внимание зрителя, а также напряжение и эмоции. Многих впечатлили визуальные эффекты, сюжет и актерская игра, пишет «Культуромания».

Главную роль в фильме «Человек-паук: нет пути домой», премьера которого состоится в России 15 декабря, снова сыграл Том Холланд. Ранее он рассказал об отношениях с другими актерами, воплощавшими Питера Паркера на экране.

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человек-паук marvel критики
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