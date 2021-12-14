«Человек-паук: Нет пути домой» получил высшую оценку критиков на Rotten Tomatoes

Лос-Анджелес, 14 декабря. Грядущий фильм «Человек-паук: Нет пути домой» получил первые отзывы критиков на известном агрегаторе рецензий Rotten Tomatoes. Кинокартине удалось заработать высшую оценку экспертов.

Все кинообозреватели, побывавшие на премьерном показе нового «Человека-паука», позитивно отозвались об этой ленте Marvel. Благодаря этому у кинокартины установился рейтинг 100% на Rotten Tomatoes. Одним из похваливших фильм стал Эрик Эйзенберг из Cinema Blend.

«Блокбастер Джона Уоттса — это фильм, к которому зрителям в настоящее время стоит мысленно приготовиться, и одно из величайших приключений Marvel на сегодняшний день», — подчеркнул критик.

rottentomatoes.com / Prt Scr

Кроме того, обозреватели отметили способность ленты удерживать внимание зрителя, а также напряжение и эмоции. Многих впечатлили визуальные эффекты, сюжет и актерская игра, пишет «Культуромания».

Главную роль в фильме «Человек-паук: нет пути домой», премьера которого состоится в России 15 декабря, снова сыграл Том Холланд. Ранее он рассказал об отношениях с другими актерами, воплощавшими Питера Паркера на экране.