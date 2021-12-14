Президенты России и Финляндии по телефону обсудили ситуацию на Украине

Хельсинки, 14 декабря. Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с коллегой из Финляндии Саули Ниинисте. Об этом сообщили в офисе финляндского лидера.

Стороны обсудили отношения между Москвой и Хельсинки. Кроме того, они затронули вопросы, которые касаются Украины.

«Президент Ниинисте выразил серьезную озабоченность по поводу напряженной ситуации и подчеркнул необходимость найти дипломатическое решение», — сказано в сообщении.

Ниинисте отметил, что Финляндия придерживается стабильной внешней политики, а также безопасности.

Ранее Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. Лидер РФ в ходе беседы подчеркнул, что Киев проводит политику дискриминации русскоязычного населения.