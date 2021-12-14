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Директор Григория Лепса рассказал о состоянии певца на фоне развода

Общество
Директор Григория Лепса рассказал о состоянии певца на фоне развода
Global Look Press  /  Павел Кашаев

Москва, 14 декабря. Директор певца Григория Лепса Владимир Урюпин рассказал о состоянии артиста, у которого возникли проблемы со здоровьем на фоне развода. Из-за плохого самочувствия исполнителю пришлось отменить выступление с Ларисой Долиной.

Несостоявшаяся премьера породила немало слухов о здоровье 59-летнего исполнителя. В беседе с журналистами Урюпин раскрыл подробности ситуации.

«У Григория сильно подскочило давление, случился гипертонический криз. Возможно, переволновался. Да и в принципе он гипертоник», — сообщил директор артиста в разговоре с изданием «СтарХит».

Медики быстро приехали к Лепсу домой и стабилизировали его состояние. По словам Урюпина, ему сделали необходимые уколы и сейчас певец чувствует себя нормально.

Некоторые предположили, что проблемы со здоровьем знаменитости связаны с грядущим бракоразводным процессом. На днях стало известно, что Григорий Лепс и его жена Анна Шаплыкова решили разойтись после 20 лет брак. Совсем скоро состоится судебное заседание. У супругов трое детей: дочери Ева и Николь и сын Иван.

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