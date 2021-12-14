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«ФАН повсюду»: противостояние в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Часть 1

Весь мир
«ФАН повсюду»: противостояние в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Часть 1
Global Look Press  /  Voller Ernst, Christoph Soeder, Belinda Jiao

США объявили дипломатический бойкот зимней Олимпиады в Пекине. Однако американцев пока поддержали лишь ближайшие союзники в лице Великобритании, Канады, Австралии и Новой Зеландии. Даже Токио не спешит с принятием окончательного решения, взвешивая последствия для японо-китайских отношений. Тем временем Франция пытается выстроить собственную стратегию в Азиатско-Тихоокеанском регионе, связав подходы ЕС и интересы государств Юго-Восточной Азии. Свое видение есть и у России, которая провела в Малаккском проливе первые военно-морские учения со странами АСЕАН.

Смогут ли Штаты сплотить страны вокруг антикитайской повестки? В чем причина неопределенной позиции Японии в вопросах, связанных с Китаем? Что Париж может предложить АТР? Почему члены АСЕАН рассчитывают на более активное участие России в делах региона? И как на это смотрит Пекин? Все это и не только обсуждаем в подкасте «ФАН повсюду» вместе с автором Telegram-канала «Lu Man: Взгляд на Восток».

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В выпуске:

Зачем США объявили дипломатический бойкот Олимпийским играм в Пекине?

Почему позиция Новой Зеландии отличается от других стран альянса «Пять глаз», поддержавших выпад Вашингтона?

Смогут ли США собрать широкую коалицию против Игр в Китае?

Почему Япония все еще не поддержала бойкот и заняла выжидательную позицию?

Чем интересна позиция Франции по бойкоту Олимпийских игр в Пекине?

О чем говорят первые военные учения России и стран АСЕАН?

Подкаст «ФАН повсюду» также можно слушать на Яндекс.МузыкеSpotifyВК-подкастах и в Telegram-канале «Международный ФАН». Также доступна мобильная версия.

Данная статья является исключительно мнением автора и может не совпадать с позицией редакции.
Данная статья является исключительно мнением автора и может не совпадать с позицией редакции.

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Все новости / Весь мир / «ФАН повсюду»: противостояние в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Часть 1
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