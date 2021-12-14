Конец шпионского скандала: израильская фирма NSO Group может закрыть подразделение Pegasus

Тель-Авив, 14 декабря. Израильская технологическая фирма NSO Group, ранее замешанная в слежке за пользователями смартфонов, рассматривает возможность продажи компании или закрытия своего подразделения Pegasus. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным СМИ, представители NSO Group провели переговоры с несколькими инвестиционными фондами, в ходе которых обсуждались такие меры, как рефинансирование или прямая продажа. Шпионская фирма привлекла консультантов из банка Moelis & Company, а кредиторы, в свою очередь, обратились за помощью к юристам из компании Willkie Farr & Gallagher.

Согласно сведениям одного из источников, среди потенциальных покупателей компании рассматриваются два американских фонда, которые обсуждали вопрос о взятии под контроль всей фирмы и закрытии Pegasus. При таком сценарии инвесторы вложат около 200 млн долларов, чтобы превратить шпионское подразделение в структуру, которая будет заниматься кибербезопасностью и, возможно, разрабатывать технологии для беспилотников.

Al Jazeera English: "NSO Group explores shut down of its Pegasus spyware unit, sale" https://t.co/n44oujp7Fb — Evan Kohlmann (@IntelTweet) December 14, 2021

В июле мировые СМИ сообщили, что власти ряда стран, включая Азербайджан, Бахрейн, Марокко, Саудовскую Аравию, следили за журналистами, диссидентами и активистами через их смартфоны с помощью шпионской схемы Pegasus. Более того, появлялась информация о том, что в последние месяцы данное программное обеспечение (ПО) использовалось для взлома мобильных телефонов по меньшей мере девяти сотрудников Госдепартамента США.

Израильская компания, в свою очередь, заявила, что продает свои технологии правоохранительным органам и правительственным учреждениям для предотвращения преступности и терроризма. Она также подчеркнула, что расторгла контракты с клиентами, которые злоупотребляли шпионским ПО.

Тем не менее Министерство торговли США внесло NSO Group в санкционный список. Фирма лишилась возможности закупки в Соединенных Штатах любых видов аппаратного или программного обеспечения. При этом Израиль намерен лоббировать исключение NSO Group из перечня рестрикций, поскольку Тель-Авив считает ПО Pegasus важнейшим компонентом своей внешней политики и национальной безопасности.

Israel’s NSO Group considering sale or shutdown of Pegasus unit…

https://t.co/CyVRryJ0Y0 — Alex Raufoglu (@ralakbar) December 14, 2021

Американская корпорация Apple подала иск против NSO Group, чтобы привлечь к ответственности за слежку за ее клиентами. Известный производитель гаджетов намерен добиваться судебного запрета на использование израильской технологической фирмой услугами и продукцией Apple.

Как отмечает Bloomberg, NSO Group столкнулась с трудностями при выплате долга, объем которого составляет порядка 450 млн долларов. В ноябре агентство Moody's Investors Service заявило об увеличении рисков того, что структура будет не в состоянии обслуживать свои долги.

Закрытие Pegasus может сделать NSO Group гораздо более мелкой и потенциально менее ценной фирмой, поскольку именно на это подразделение приходится около половины выручки. Компания ожидает, что в этом году объем продаж составит около 230 миллионов долларов, сказал один из источников, что на 8% меньше, чем в 2018 году.