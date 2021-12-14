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Экономист Юшков раскрыл, будет ли запущен «Северный поток – 2»

Экономика
Экономист Юшков раскрыл, будет ли запущен «Северный поток – 2»
Федеральное агентство новостей

Москва, 14 декабря. Заявление министра иностранных дел Германии Анналены Бербок о приостановке сертификации «Северного потока — 2» вызвало большой ажиотаж в российских и зарубежных СМИ.

Слова немецкого политика прокомментировал ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. По словам эксперта, российский газопровод будет в любом случае введен в эксплуатацию, а возникшая пауза — это лишь временный этап, связанный с особенностями европейского законодательства.

Юшков подчеркивает, что сертификация «СП-2» была приостановлена еще при Ангеле Меркель, так что с приходом нового правительства ничего принципиально не изменилось. Эксперт отмечает, что с технической точки зрения у Германии нет никаких претензий к газопроводу, так как он правильно построен и нормально функционирует

На данный момент заминка возникла из-за юридической части, так как по новому европейскому законодательству оператором трубопровода должна быть независимая от поставщика топлива компания.

«"Газпром" предложил использовать свою же дочернюю структуру, которая владеет всей морской частью "Северного потока — 2". И теперь идет проверка того, может ли эта компания быть оператором, не нарушает ли это европейское законодательство», — пояснил эксперт в интервью радио «Sputnik на русском».

Аналитик объяснил, что на данный момент дочерняя компания «Газпрома», которая была зарегистрирована в Швейцарии, должна перерегистрироваться в Германии. Это нужно для того, чтобы немецкие власти могли на законных основаниях проверить у нее все необходимые документы и после этого вынести решение: может ли фирма быть оператором «Северного потока — 2» по европейским правилам.

Экономист Юшков раскрыл, будет ли запущен «Северный поток – 2»
ИА «Политика Сегодня» / Ягудаев Владимир

«Процесс сертификации приостановили, чтобы компания перерегистрировалась в Германии. Собственно, на этом все. Ничего страшного не происходит. Это обычный рабочий момент», — подчеркивает специалист в сфере энергетики.

По мнению эксперта, своими словами Анналена Бербок просто ввела в заблуждение и немцев, и другие страны. Отчасти это может быть связано с тем, что представительница партии «Зеленых» много лет выступала против газопровода, и теперь просто не может открыто его поддержать, заняв важный пост в правительстве.

«Во многом она вводит в заблуждение аудиторию. Она просто неудачно или, может быть, намеренно негативно высказалась о тех процессах, которые происходили еще до ее назначения. Глава МИД Германии преподносит все так, будто решение уже принято, и оно не в пользу "Газпрома". На самом деле, это не так. Решение будет принято, скорее всего, в мае-июне. В любом случае, газопровод заработает. Вопрос только в том, будет ли оператором дочерняя компания "Газпрома" или какая-то другая», — уверен аналитик Игорь Юшков.

Россияне ранее отреагировали на «проевропейский» ультиматум, выдвинутый премьер-министром Польши Матеушем Моравецким. Попытки Варшавы выступать от лица всей Европы вызвали недоумение в Сети.

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Все новости / Экономика / Экономист Юшков раскрыл, будет ли запущен «Северный поток – 2»
Газпром германия северный поток - 2
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