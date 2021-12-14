Ливийский парламент отложил заседание по рассмотрению избирательного процесса

Триполи, 14 декабря. Палата представителей Ливии приостановила свое консультативное заседание, состоявшееся в понедельник в столице страны, на котором рассматривался вопрос о последующих действиях в отношении политического и избирательного процесса.

По сообщению национальных СМИ, сессия парламента откладывается до следующей недели. В свою очередь, пресс-секретарь законодательного органа Абдалла Блехек опубликовал на своей странице в Facebook заявление, согласно которому консультативное заседание 13 декабря прошло под председательством временно назначенного спикера Фаузи ан-Нувайри в присутствии 65 депутатов из различных регионов Ливии.

«На сегодняшней встрече обсуждался и отслеживался ход избирательного процесса на всех его этапах, а также политические события в стране. Палата представителей продолжает поддерживать связь с участвующими в электоральных процедурах партиями и учреждениями, чтобы сохранить достигнутые успехи в продвижении выборов в соответствии с чаяниями ливийского народа. Парламент будет и далее проводить свои официальные заседания на регулярной основе, чтобы следить за последними событиями», — говорится в заявлении Блехека по итогам сессии.

Со своей стороны, депутат Милуд аль-Асвад сообщил во время телевизионного интервью, что окончательное решение по организации выборов Палата представителей примет на встрече, которая состоится на следующей неделе. Ранее другой член законодательного органа Асма аль-Худжа заявила, что парламентский комитет опубликует подробный отчет в среду. По ее словам, будущее официальное заседание состоится в Тобруке 20 декабря.

Накануне президент Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максим Шугалей заявил, что запланированные на 24 декабря общенациональные выборы не состоятся. По его мнению, их перенесут сначала на пару месяцев, потом на год благодаря усилиям вновь назначенного советника генерального секретаря ООН Стефани Уильямс.