Как ухаживать за новогодней елью в горшке: рекомендации биолога

Посещение елочных базаров в преддверии Нового года давно стало традицией для россиян. Каждый выбирает дерево исходя из вкусовых предпочтений, размеров жилища и кошелька. Но не так давно ассортимент живых елей пополнился деревьями в горшках. Такие деревья стоят дороже, но, по заверениям продавцов, простоят дольше срезанных, а после праздников их и вовсе можно высадить на даче. Оправдана ли покупка новогодней живой ели в горшке, как за ней правильно ухаживать, в беседе с ФАН рассказал заведующий кафедрой биогеографии и охраны природы СПбГУ Александр Егоров.

По словам эксперта, такая покупка обоснована тем, что у растения с закрытой корневой системой в горшке есть шанс на вторую полноценную жизнь на дачном участке. К тому же это удобно, ведь дерево долго не потеряет свою хвою, а это позволит продлить праздничную атмосферу. Однако большая живая ель в горшке требует особого ухода.

«В домашних условиях влажность очень низкая, воздух сухой, поэтому такие ели надо обрызгивать из пульверизатора хотя бы раз в день, чтобы дерево не теряло хвою. После окончания новогодних праздников оптимальным решением будет выставить растение на балкон. Можно было бы перевезти на дачу и высадить ее, зимние посадки тоже возможны, но не в этом случае», — сказал Егоров.

Как объяснил специалист по зеленым насаждениям, за период новогодних праздников, пока дерево стоит в тепле, ель может «проснуться» и раскрыть почки. В этом случае зимняя посадка приведет к тому, что концы ветвей попросту обмерзнут. Поэтому лучше высаживать растение весной, но и здесь есть важные моменты.

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«Эти ели имеют маленькую корневую систему — после посадки требуют постоянной подкормки. Ведь сейчас в горшок добавлены различные питательные вещества, которые продлевают жизнь растению. А если мы просто высадим и забудем про нее, ель однозначно начнет усыхать. Поэтому растение придется удобрять, пока не сформируется полноценная корневая система», — объяснил Егоров.

При этом специалист отметил, что новогодние украшения и светодиодные гирлянды не нанесут живому дереву никакого вреда, поэтому можно не ограничивать свою фантазию, наряжая елку.

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