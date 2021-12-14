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Полицию планируют обязать уведомлять собственников о вскрытии машины или квартиры

Общество
Полицию планируют обязать уведомлять собственников о вскрытии машины или квартиры
wikipedia.org  /  Prmosu / CC BY-SA 4.0

Москва, 14 декабря. МВД России подготовило документ, утверждающий порядок информирования владельцев машин и квартир полицейскими в отсутствие собственника. Соответствующий проект приказа главы МВД Юрия Колокольцева представлен на официальном портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно документу, полицейских планируют обязать уведомлять владельцев о вскрытии квартиры или автомобиля в «возможно короткий срок». При этом информация должна быть направлена собственнику не позднее 24 часов с момента проникновения.

Владельца могут проинформировать о вскрытии по телефону, с помощью почты, а также через интернет, передает RT. Кроме того, сотрудник полиции должен вручить собственнику уведомление во втором экземпляре лично под подпись с указанием даты и времени получения. Если владелец квартиры или машины не захочет получать уведомление лично, будет внесена соответствующая запись, а информацию направят по почте или через Сеть.

Ранее в ГУ МВД перечислили топ-6 мошеннических схем уходящего года. Одним из наиболее популярных способ обмана по-прежнему остается «звонок из банка».

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мвд полиция министерство
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