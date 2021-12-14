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Таганский суд Москвы прекратил дело по многочисленным штрафам Филиппа Киркорова

Шоу-бизнес
Таганский суд Москвы прекратил дело по многочисленным штрафам Филиппа Киркорова
instagram.com  /  @fkirkorov

Москва, 14 декабря. Таганский районный суд Москвы прекратил производства по штрафам короля отечественной эстрады Филиппа Киркорова. Об этом сообщил пресс-секретарь суда.

Более 90 штрафов выписали знаменитому исполнителю в связи с нарушениями правил дорожного движения. Однако дело было прекращено судом, поскольку артист уплатил необходимые суммы.

«Производства по 91 административному материалу, возбужденных на основании протоколов об административных правонарушениях в отношении Ф.Б. Киркорова, прекращены в связи с отсутствием событий административных правонарушений», — приводит «Вечерняя Москва» сообщение пресс-секретаря суда.

Еще до заседания, состоявшегося 14 декабря, адвокат Киркорова Александр Добровинский утверждал, что его клиент не понесет административную ответственность. Юрист отмечал, что король эстрады давно уплатил все многочисленные штрафы.

Ранее журналисты поставили Киркорова на первое место среди знаменитых должников. Известный певец накопил более 1 миллиона рублей долгов по налогам.

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штрафы киркоров певец
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