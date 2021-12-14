Соседи попавшего в больницу петербуржца обвинили в инциденте власти города

С приходом оттепели огромные сугробы сменились травмоопасными сосульками. По мнению жителей города, власти Санкт-Петербурга не справляются и с ними.

Наступило потепление и к снежным заносам, ДТП и многочасовым пробкам добавились огромные ледяные «сталактиты» на крышах. Опасные для жизни зоны не огораживаются, и «сосули» падают на тротуар. Пешеходам приходится обходить эти «минные поля» по проезжей части, однако куски льда долетают и туда.

Несколько петербуржцев уже пострадали из-за халатности городских служб. Накануне 33-летняя женщина впала в кому, после того, как ей на голову упала глыба льда с крыши дома в центре Северной столицы. Однако, как считают жители города, участившиеся трагедии никак не повлияли на работу коммунальщиков. 14 декабря список пострадавших пополнил еще один житель города.

«Должна сначала трагедия произойти, чтобы потом власть имущие начали исполнять то, что им положено делать», — уверен живущий неподалеку от места ЧП петербуржец.

Петербуржцы, разумеется, таким положением дел недовольны. Несмотря на уверенность Александра Беглова в готовности города к зимнему периоду, соседи попавшего в больницу мужчины его мнение не разделяют.