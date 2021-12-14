Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
14 декабря 14:38
14:36
Общество
Netflix оказался лидером по числу номинаций на «Золотой глобус»
14:34
Происшествия
Суд в Гомеле приговорил мужа Светланы Тихановской к 18 годам колонии усиленного режима
14:32
Общество
Преодоление сугробов с ребенком на руках обернулось для петербурженки кражей коляски
14:31
Общество
Предсказанные болгарской провидицей Вангой события начали сбываться раньше срока
14:31
Происшествия
Пострадавшая на Невском петербурженка встретила в больнице других «жертв» наледи
14:29
Экономика
Эксперт Семенова напомнила о налогах для владельцев квартир в РФ
14:29
Происшествия
Спасатели больше часа тушили полыхающий частный дом на улице Танкистов в Колпино
14:24
Общество
Глыбы падают на людей: ФАН выяснил, сколько тратят компании ЖКС на уборку районов в Петербурге
14:24
Экономика
Глобальная добыча нефти может вырасти на 6,4 млн баррелей в сутки
14:23
Происшествия
Женщина поскользнулась на переезде и погибла под поездом в Петербурге
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Обнародованы предсказания Ванги и вирусолога Клюге о пандемии на 2022 год

Общество
Обнародованы предсказания Ванги и вирусолога Клюге о пандемии на 2022 год
Агентство городских новостей Москва  /  Софья Сандурская

София, 14 декабря. Знаменитые вирусологи и ясновидящие предсказывают неожиданные события в 2022 году. Интересно, что их пророчества оказались разными.

Самый хороший прогноз дал вирусолог Ханс Клюге. Он рассказал, что пандемия коронавируса спадет и даже, вероятно, прекратится. Главной задачей всех стран он назвал вакцинацию.

Болгарская предсказательница Ванга говорила, что в 2022-м отношения между Россией и США достигнут критической точки и могут прекратиться. Стороны обязательно найдут выход из ситуации, но много позже. Одновременно Москва будет укреплять контакты с Азией, в первую очередь с Китаем: они станут обмениваться технологиями, информирует издание «Факти».

Ванга предвидела, что в мире усугубится бедность из-за глобального кризиса. Она советовала людям запастись терпением, так как многие не смогут улучшить финансовое положение.

Обнародованы предсказания Ванги и вирусолога Клюге о пандемии на 2022 год
Prt Scr youtube.com / @СЕГОДНЯ

По словам ясновидящей, Россия может разделиться на несколько стран. Вероятно, он нее отделятся Урал и Сибирь, а Москва перестанет быть столицей. Говоря о пандемии, Ванга уверяла: люди привыкнут к «смертельной заразе» и будут противостоять ей как обычной простуде.

О страшных испытаниях говорила и русская ясновидящая Матрона Московская. Третьей мировой войны в 2022 году не будет, однако среди людей появятся лжепророки, которые начнут призывать к конфликтам.

«Войны не будет, без войны жертв будет много, все мертвые на земле будут лежать», — говорила пророчица.

Ранее армянская провидица Нонна Хидирян предсказала создание нового мира в будущем году. Россия останется на фоне этого высокодуховной страной.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Обнародованы предсказания Ванги и вирусолога Клюге о пандемии на 2022 год
ванга матрона пандемия пророчество
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать