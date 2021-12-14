Обнародованы предсказания Ванги и вирусолога Клюге о пандемии на 2022 год

София, 14 декабря. Знаменитые вирусологи и ясновидящие предсказывают неожиданные события в 2022 году. Интересно, что их пророчества оказались разными.

Самый хороший прогноз дал вирусолог Ханс Клюге. Он рассказал, что пандемия коронавируса спадет и даже, вероятно, прекратится. Главной задачей всех стран он назвал вакцинацию.

Болгарская предсказательница Ванга говорила, что в 2022-м отношения между Россией и США достигнут критической точки и могут прекратиться. Стороны обязательно найдут выход из ситуации, но много позже. Одновременно Москва будет укреплять контакты с Азией, в первую очередь с Китаем: они станут обмениваться технологиями, информирует издание «Факти».

Ванга предвидела, что в мире усугубится бедность из-за глобального кризиса. Она советовала людям запастись терпением, так как многие не смогут улучшить финансовое положение.

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По словам ясновидящей, Россия может разделиться на несколько стран. Вероятно, он нее отделятся Урал и Сибирь, а Москва перестанет быть столицей. Говоря о пандемии, Ванга уверяла: люди привыкнут к «смертельной заразе» и будут противостоять ей как обычной простуде.

О страшных испытаниях говорила и русская ясновидящая Матрона Московская. Третьей мировой войны в 2022 году не будет, однако среди людей появятся лжепророки, которые начнут призывать к конфликтам.

«Войны не будет, без войны жертв будет много, все мертвые на земле будут лежать», — говорила пророчица.

Ранее армянская провидица Нонна Хидирян предсказала создание нового мира в будущем году. Россия останется на фоне этого высокодуховной страной.