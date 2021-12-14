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Основатель транспортной компании Адам Юарт дал советы по провозу багажа в самолете

Общество
Основатель транспортной компании Адам Юарт дал советы по провозу багажа в самолете
pixabay.com

Москва, 14 декабря. Советы путешественникам по провозу багажа в самолете дал основатель и генеральный директор транспортной компании Send My Bag Адам Юарт.

Перед поездкой необходимо уточнить у авиакомпании, какой максимально допустимый размер и вес чемодана. Это обусловлено тем, что у каждого перевозчика установлены свои нормы, передает слова эксперта издание Express. С собой стоит брать те вещи, которые можно надеть несколько раз.

«В рождественский сезон может возникнуть соблазн переборщить с праздничной одеждой. Хотя это может внести разнообразие в ваши фотосессии, это, скорее всего, сильно повлияет на норму багажа», — пояснил Юарт.

Также специалист не советовал брать с собой большое количество туалетных принадлежностей, большую часть из них можно купить по прилете. Почти во всех отелях предусмотрены гели для душа и шампуни.

Замок на чемодане не только не убережет его от кражи, но и повысит этот риск, считает специалист по обработке багажа. Замок укажет, что в багаже есть ценные вещи, и это лишь привлечет внимание.

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