Эффектные кадры десантирования БМД-2 с борта самолета показали в Сети

Кострома, 14 декабря. Бойцы Ивановской дивизии ВДВ провели под Костромой плановые учения и отработали парашютное десантирование бронемашин БМД-2. Минобороны РФ опубликовало соответствующий видеоролик.

С борта военно-транспортного самолета Ил-76 военнослужащие десантировали БМД-2 и грузовую платформу П-7. Эффектный спуск фиксировали сразу несколько камер.

На кадрах видно, как 8-тонная машина срывается вниз, а после над ней распускается купол парашютной системы. По словам командования, все устройства на учениях работали штатно. Не сказался на успехе маневров даже 25-градусный мороз.

Ранее командование ВДВ РФ поблагодарило летчиков ВКС за спасение самолета на недавних учениях под Псковом. Генерал-майор Сергей Чубарыкин выразил признательность лейтенанту Максиму Кабакову, который смог посадить неисправное воздушное судно на неподготовленную площадку.

Инцидент произошел 9 декабря, когда на аэродроме Кресты проводились плановые учебно-тренировочные полеты с десантированием бойцов ВДВ. На высоте в 100 метров у самолета пропала тяга, сообщает RT.