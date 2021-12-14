Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
14 декабря 14:37
14:36
Общество
Netflix оказался лидером по числу номинаций на «Золотой глобус»
14:34
Происшествия
Суд в Гомеле приговорил мужа Светланы Тихановской к 18 годам колонии усиленного режима
14:32
Общество
Преодоление сугробов с ребенком на руках обернулось для петербурженки кражей коляски
14:31
Общество
Предсказанные болгарской провидицей Вангой события начали сбываться раньше срока
14:31
Происшествия
Пострадавшая на Невском петербурженка встретила в больнице других «жертв» наледи
14:29
Экономика
Эксперт Семенова напомнила о налогах для владельцев квартир в РФ
14:29
Происшествия
Спасатели больше часа тушили полыхающий частный дом на улице Танкистов в Колпино
14:24
Общество
Глыбы падают на людей: ФАН выяснил, сколько тратят компании ЖКС на уборку районов в Петербурге
14:24
Экономика
Глобальная добыча нефти может вырасти на 6,4 млн баррелей в сутки
14:23
Происшествия
Женщина поскользнулась на переезде и погибла под поездом в Петербурге
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Строящиеся в Крыму вертолетоносцы смогут нести ударные беспилотники

  /   Обновлено: 14 декабря 2021 13:36
Армия
Строящиеся в Крыму вертолетоносцы смогут нести ударные беспилотники
Федеральное агентство новостей

Москва, 14 декабря. Российские универсальные десантные корабли-вертолетоносцы проекта 23900 «Иван Рогов» и «Митрофан Москаленко», которые строят на керченском судостроительном заводе «Залив», смогут нести ударные и разведывательные дроны. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на источник в кораблестроительной отрасли.

По словам разработчиков, дроны смогут обеспечивать огневую поддержку морского десанта, а также выполнять другие задачи при проведении спецопераций, передает ТАСС.

«УДК проекта 23900 кроме базирования группировки морских вертолетов, будут нести на борту и управлять определенным количеством ударных и разведывательных беспилотников вертолетного типа», — сообщил источник.

Напомним, универсальные десантные корабли корабли проекта 23900 были торжественно заложены летом 2020 года. Весной нынешнего года специалисты приступили к формированию корпусов вертолетоносцев.

Вернуться назад
Все новости / Армия / Строящиеся в Крыму вертолетоносцы смогут нести ударные беспилотники
россия крым керчь вертолетоносцы
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать