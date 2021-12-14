Строящиеся в Крыму вертолетоносцы смогут нести ударные беспилотники

Москва, 14 декабря. Российские универсальные десантные корабли-вертолетоносцы проекта 23900 «Иван Рогов» и «Митрофан Москаленко», которые строят на керченском судостроительном заводе «Залив», смогут нести ударные и разведывательные дроны. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на источник в кораблестроительной отрасли.

По словам разработчиков, дроны смогут обеспечивать огневую поддержку морского десанта, а также выполнять другие задачи при проведении спецопераций, передает ТАСС.

«УДК проекта 23900 кроме базирования группировки морских вертолетов, будут нести на борту и управлять определенным количеством ударных и разведывательных беспилотников вертолетного типа», — сообщил источник.

Напомним, универсальные десантные корабли корабли проекта 23900 были торжественно заложены летом 2020 года. Весной нынешнего года специалисты приступили к формированию корпусов вертолетоносцев.