Более 12 млрд рублей поступит на повышение доходов бюджетников

Москва, 14 декабря. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 12,2 млрд рублей на повышение зарплаты бюджетников. Об этом сообщила пресс-служба кабинета министров.

Из этих средств свыше 2,9 млрд рублей поступит на повышение зарплаты работников образовательных учреждений и более 5,2 млрд рублей — научных. Около 2,6 млрд рублей получат медицинские учреждения и больше 1,3 млрд рублей — учреждения культуры.

Соответствующая тема обсуждалась на заседании правительства 8 декабря. Тогда Мишустин попросил главу Минтруда Антона Котякова взять исполнение этого решения под личный контроль и совместно с Минфином проконтролировать, чтобы в каждом регионе указанные средства дошли до всех, кому они полагаются.

Почти 40% россиян обратились за прибавкой к заработной плате в период пандемии. На это указывают результаты исследования портала SuperJob.