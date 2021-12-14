Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
14 декабря 14:37
14:36
Общество
Netflix оказался лидером по числу номинаций на «Золотой глобус»
14:34
Происшествия
Суд в Гомеле приговорил мужа Светланы Тихановской к 18 годам колонии усиленного режима
14:32
Общество
Преодоление сугробов с ребенком на руках обернулось для петербурженки кражей коляски
14:31
Общество
Предсказанные болгарской провидицей Вангой события начали сбываться раньше срока
14:31
Происшествия
Пострадавшая на Невском петербурженка встретила в больнице других «жертв» наледи
14:29
Экономика
Эксперт Семенова напомнила о налогах для владельцев квартир в РФ
14:29
Происшествия
Спасатели больше часа тушили полыхающий частный дом на улице Танкистов в Колпино
14:24
Общество
Глыбы падают на людей: ФАН выяснил, сколько тратят компании ЖКС на уборку районов в Петербурге
14:24
Экономика
Глобальная добыча нефти может вырасти на 6,4 млн баррелей в сутки
14:23
Происшествия
Женщина поскользнулась на переезде и погибла под поездом в Петербурге
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Более 12 млрд рублей поступит на повышение доходов бюджетников

Экономика
Более 12 млрд рублей поступит на повышение доходов бюджетников
pixabay.com

Москва, 14 декабря. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 12,2 млрд рублей на повышение зарплаты бюджетников. Об этом сообщила пресс-служба кабинета министров.

Из этих средств свыше 2,9 млрд рублей поступит на повышение зарплаты работников образовательных учреждений и более 5,2 млрд рублей — научных. Около 2,6 млрд рублей получат медицинские учреждения и больше 1,3 млрд рублей — учреждения культуры.

Соответствующая тема обсуждалась на заседании правительства 8 декабря. Тогда Мишустин попросил главу Минтруда Антона Котякова взять исполнение этого решения под личный контроль и совместно с Минфином проконтролировать, чтобы в каждом регионе указанные средства дошли до всех, кому они полагаются.

Почти 40% россиян обратились за прибавкой к заработной плате в период пандемии. На это указывают результаты исследования портала SuperJob.

Вернуться назад
Все новости / Экономика / Более 12 млрд рублей поступит на повышение доходов бюджетников
кабмин зарплата бюджетники
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать