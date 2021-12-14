Владимир Путин отметил безграничный талант Сергея Соловьева

Москва, 14 декабря. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким режиссера Сергея Соловьева, который ушел из жизни 13 декабря. Телеграмма опубликована на официальном сайте Кремля.

Глава государства констатировал, что автор «Ассы» был замечательным режиссером, обладал безграничным талантом и особой творческой свободой. Он уверен, что память о ярком и неординарном кинематографисте, настоящем мастере навсегда сохранится в сердцах родных и близких, коллег и учеников, друзей и поклонников.

«Его глубокие, самобытные работы обогатили палитру отечественного кинематографа, стали поистине легендарными символами эпохи», — говорится в сообщении российского лидера.

Сергей Соловьев скончался на 78-м году жизни 13 декабря. Похороны знаменитого кинематографиста пройдут на Троекуровском кладбище 16 декабря.