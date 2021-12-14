Публицист Чаусов: Что скрывается за систематической критикой Трампа в адрес Байдена

Экс-президент США Дональд Трамп выступил с резкой критикой своего коллеги от демократов Джо Байдена со страниц издания Breitbart. И прошелся, пожалуй, по самым болезненным темам нынешней политики Америки как внешней, так и внутренней.

В центре внимания Трампа оказались проблемы миграции, Афганистан и вывод оттуда войск, проблемы с Китаем, иранская ядерная сделка и даже Россия. При этом, как нетрудно догадаться, бывший президент во всех проколах и срывах винит президента нынешнего, тактично забывая некоторые детали того, как Америка пришла к тем или иным, реализованным Байденом, решениям.

Риторика Трампа при этом понятна. И служит вполне определенным целям. Он неоднократно заявлял, что планирует повторно баллотироваться на президентский пост в 2024 году. А потому подобные выступления можно считать своеобразным неформальным началом предвыборной кампании. Тем более критика Байдена от бывшего американского президента звучала неоднократно, а в последнее время выступления подобного рода, в том числе перед широкой аудиторией, только участились.

«Досталось» Байдену от Трампа и за переговоры с Путиным. Бывший американский президент назвал нынешнего главу Белого дома «некомпетентным» и заявил, что «смотрел его с Путиным на днях. И был очень печален». Риторика всех выступлений бывшего главы Белого дома при этом примерно идентичная, и главная мысль, которую проводит Трамп что в СМИ, что при встрече со сторонниками, заключается в следующем:

«Я считаю, что нашу страну больше не уважают. Все страны мира используют Соединенные Штаты в своих интересах. Ужасно такое говорить, но я не чувствую, что сейчас Америка великая».

И эти тезисы вполне очевидно подводят электорат к уже звучавшему лозунгу прошлых избирательных кампаний Трампа — Make America great again!, с которым он вполне логично может выйти и на следующие президентские выборы.

ФБА «Экономика сегодня» /

Что же касается конкретных обвинений Байдена, то, пожалуй, самое сильное из них — это проблема мигрантов. Поскольку Трамп действительно крайне ужесточил миграционную политику и неоднократно заявлял о кампании по депортации миллионов нелегальных мигрантов из США на родину. В какой-то момент дело дошло даже до массовых протестных акций на американо-мексиканской границе, после которых миграционная политика была частично смягчена. Протестовали тогда, понятным образом, демократы, оценивая меры, принимаемые президентской администрацией того периода, как негуманные.

После прихода Байдена проблемы с мигрантами в США хоть и изменили свой характер, но стали, кажется, только острее. Поскольку сейчас многие чиновники и эксперты уже в самой Америке говорят о миграционном кризисе и небывалой по численности волне нелегальной миграции.

Кризис достиг таких масштабов, что эта внутренняя проблема США получила оценку даже со стороны Министерства иностранных дел России. В частности, спецпредставитель МИД РФ Мария Захарова, говоря о положении мигрантов на границе Мексики и США, подчеркнула:

«Разворачивающийся в США миграционный кризис на границе с Мексикой приобретает масштабы гуманитарного бедствия. Ситуация требует срочного вмешательства ООН, других международных структур, безусловно, правозащитных НПО... Реальность шокирует: в переполненных депортационных изоляторах сейчас находится порядка 18 тысяч несовершеннолетних».

И с тех пор ситуация, судя по всему, особо не изменилась, хотя в демократической прессе Америки сейчас как-то не принято уделять этой теме особое внимание.

А вот что касается внешней политики, то достаточно сказать, что это администрация Трампа начала процесс вывода войск из Афганистана и с лидерами «Талибана»1 (организация признана террористической и запрещена на территории РФ. — Прим. ФАН) встречался Майк Помпео, госсекретарь трамповской администрации. Но Трамп в «афганском кризисе» обвиняет исключительно нынешнего американского президента.

Федеральное агентство новостей /

Что касается Китая, то торговые войны с КНР у США тоже пошли по полной именно при Трампе. Да и из иранской ядерной сделки, в которую сейчас пытается вернуться администрация Байдена, а переговоры по ней идут крайне тяжело и с паузами, вышел тоже Трамп, и в одностороннем порядке.

Но понятно, что бывший американский президент — это сильнейший оратор и популист с минимальным чувством застенчивости. А манипуляции даже с краткосрочной исторической памятью в США — что-то вроде правила хорошего тона для американских политиков.

Не зря нынешний госсекретарь США Энтони Блинкен заявляет теперь про вывод американского военного контингента из Афганистана как о прекрасной возможности, которая «освободила военные ресурсы США». Однако пока эта риторика не находит отклика как у американского электората, так и у союзников Америки.

Поэтому понятно, что республиканская и — шире — консервативная аудитория сейчас внимает Трампу с рукоплесканиями и соглашается, что «во всем виноват Байден». И здесь, естественно, возникает вопрос: почему Трамп начал так активно выступать именно сейчас, ведь до 2024 года, когда и пройдут президентские выборы, еще полно времени?

Дело в том, что в начале ноября 2022 года состоятся «промежуточные выборы» в конгресс. В ходе этого плебисцита будут оспорены все 435 мест в Палате представителей (нижней палате) США. Пока большинство в конгрессе за демократами. Но ноябрь 2022 может очень резко поменять эту ситуацию. И существенно повлиять как на рейтинг Байдена, который и так в последнее время падает, так и на уже президентский плебисцит 2024 года.

Что касается рейтингов и эффективности работы Белого дома, то достаточно вспомнить, как демократы в конгрессе несколько раз пытались инициировать процедуру импичмента Трампа и старались саботировать большинство из его предложений. Трамп в долгу не оставался и, например, на исходе своего срока ветировал военный бюджет США. Один из важнейших внешнеполитических документов в Соединенных Штатах. А пока все это происходило, весь мир наблюдал, как американская государственная машина откровенно буксует, что, естественно, не увеличивало доверия к Америке со стороны союзников.

ФБА «Экономика сегодня» /

В случае, если в 2022 году в конгресс придет республиканское большинство, Байдена может ждать похожая ситуация. Да и попытки отстранить от власти действующего американского президента также могут иметь место. Как минимум по состоянию здоровья, а точнее — «временной недееспособности», что регламентировано в 25 поправке американской Конституции. И регламентировано, что важно, максимально широко, с формулировкой: «…не в состоянии выполнять полномочия и обязанности в рамках своей должности». То ест у республиканских конгрессменов будет огромное количество поводов, чтобы как минимум начать данную процедуру.

Правда, та же поправка говорит, что в случае импичмента в должность главы государства вступает вице-президент. А на текущий момент это демократка Камала Харрис, которую и так называют фактической «главой государства». Но даже без подобных «экстремальных мер» республиканцам крайне желательно усиление собственного присутствия в конгрессе. И да, такое усиление даст и Трампу дополнительные шансы как на праймериз Республиканской партии, так и впоследствии, если он на них выиграет, уже на официальных президентских выборах.

И судя по тому, что Дональд Трамп начал активно агитировать уже сейчас, бывший глава США хочет стать еще и будущим. А потому играет «в долгую». И это, в свою очередь, означает, что нас ждет очень интересный и даже остросюжетный избирательный цикл в Соединенных Штатах. Который, кажется, уже стартовал.

1 Организация запрещена на территории РФ.