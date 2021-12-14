Сражения под Марибом: командующий йеменской армией генерал погиб в бою с хуситами

Сана, 14 декабря. В йеменской провинции Мариб в ходе боев с повстанцами-хуситами погиб генерал-майор Насер аз-Зейбани, один из командующих правительственных войск, руководивший операциями армии на этом фронте.

Yemeni army commander killed in fighting outside Marib https://t.co/g4x4HDgldN pic.twitter.com/YS74dQChAa — Arab News (@arabnews) December 13, 2021

Как сообщается, в этом же районе в ходе боев с отрядами «Ансар Аллах» войска потеряли еще 28 солдат. Генерал принимал участие в обороне позиций сил, лояльных правительству Мансура Хади, на горном хребте Аль-Балк аш-Шарки, ранее освобожденном от повстанцев. Эти высоты расположены южнее Мариба и имеют важное значение для удержания контроля над окрестностями города.

По данным местных источников, генерал прибыл на этот рубеж для инструктирования войск и племенных отрядов в преддверии ожидаемой контратаки хуситов. Незадолго до этого проправительственные силы продвинулись на данном участке на несколько километров.

В настоящее время в районе Мариба продолжаются ожесточенные бои. Согласно публикациям СМИ, пока инициатива перешла к армии и поддерживающей ее арабской коалиции, которые медленно восстанавливают контроль над территориями, потерянными в ходе наступления повстанцев весной-летом текущего года. Хуситы, в свою очередь, нарастили число пусков барражирующих боеприпасов и баллистических ракет по позициям проправительственных сил, а также территории Саудовской Аравии.

По заявлениям коалиции, авиация королевства за последние дни уничтожила около двух сотен боевиков «Ансар Аллах» в западной и центральной частях страны. Однако такие сводки публикуются почти ежедневно, и цифры в них вполне могут быть значительно завышены — при такой эффективности ударов только за последний месяц хуситы должны были потерять более десяти тысяч бойцов. Тем не менее до ноября, невзирая на удары коалиции, повстанцам удалось захватить обширные территории провинции Мариб. Лишь к началу этого месяца армия смогла остановить их и перейти в контратаку на некоторых участках, но не исключено, что успехи эти объясняются переброской подкреплений с других фронтов — ранее войска без боя оставили Ходейду, которую заняли хуситы.

Согласно последним заявлениям, саудовские ПВО перехватили очередную запущенную повстанцами баллистическую ракету, целью которой являлся город Хамис-Мушайт на юго-западе королевства. Представители коалиции подчеркнули, что будут принимать решительные меры для пресечения ударов по гражданским объектам в соответствии с международным правом. В прошлый раз, 7 декабря, ПВО удалось уничтожить еще три ракеты, направленные на Эр-Рияд.