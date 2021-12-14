Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
14 декабря 14:37
14:36
Общество
Netflix оказался лидером по числу номинаций на «Золотой глобус»
14:34
Происшествия
Суд в Гомеле приговорил мужа Светланы Тихановской к 18 годам колонии усиленного режима
14:32
Общество
Преодоление сугробов с ребенком на руках обернулось для петербурженки кражей коляски
14:31
Общество
Предсказанные болгарской провидицей Вангой события начали сбываться раньше срока
14:31
Происшествия
Пострадавшая на Невском петербурженка встретила в больнице других «жертв» наледи
14:29
Экономика
Эксперт Семенова напомнила о налогах для владельцев квартир в РФ
14:29
Происшествия
Спасатели больше часа тушили полыхающий частный дом на улице Танкистов в Колпино
14:24
Общество
Глыбы падают на людей: ФАН выяснил, сколько тратят компании ЖКС на уборку районов в Петербурге
14:24
Экономика
Глобальная добыча нефти может вырасти на 6,4 млн баррелей в сутки
14:23
Происшествия
Женщина поскользнулась на переезде и погибла под поездом в Петербурге
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Сражения под Марибом: командующий йеменской армией генерал погиб в бою с хуситами

Весь мир
Сражения под Марибом: командующий йеменской армией генерал погиб в бою с хуситами
Global Look Press  /  Hani Ali/Xinhua

Сана, 14 декабря. В йеменской провинции Мариб в ходе боев с повстанцами-хуситами погиб генерал-майор Насер аз-Зейбани, один из командующих правительственных войск, руководивший операциями армии на этом фронте.

Как сообщается, в этом же районе в ходе боев с отрядами «Ансар Аллах» войска потеряли еще 28 солдат. Генерал принимал участие в обороне позиций сил, лояльных правительству Мансура Хади, на горном хребте Аль-Балк аш-Шарки, ранее освобожденном от повстанцев. Эти высоты расположены южнее Мариба и имеют важное значение для удержания контроля над окрестностями города.

По данным местных источников, генерал прибыл на этот рубеж для инструктирования войск и племенных отрядов в преддверии ожидаемой контратаки хуситов. Незадолго до этого проправительственные силы продвинулись на данном участке на несколько километров.

В настоящее время в районе Мариба продолжаются ожесточенные бои. Согласно публикациям СМИ, пока инициатива перешла к армии и поддерживающей ее арабской коалиции, которые медленно восстанавливают контроль над территориями, потерянными в ходе наступления повстанцев весной-летом текущего года. Хуситы, в свою очередь, нарастили число пусков барражирующих боеприпасов и баллистических ракет по позициям проправительственных сил, а также территории Саудовской Аравии.

По заявлениям коалиции, авиация королевства за последние дни уничтожила около двух сотен боевиков «Ансар Аллах» в западной и центральной частях страны. Однако такие сводки публикуются почти ежедневно, и цифры в них вполне могут быть значительно завышены — при такой эффективности ударов только за последний месяц хуситы должны были потерять более десяти тысяч бойцов. Тем не менее до ноября, невзирая на удары коалиции, повстанцам удалось захватить обширные территории провинции Мариб. Лишь к началу этого месяца армия смогла остановить их и перейти в контратаку на некоторых участках, но не исключено, что успехи эти объясняются переброской подкреплений с других фронтов — ранее войска без боя оставили Ходейду, которую заняли хуситы.

Согласно последним заявлениям, саудовские ПВО перехватили очередную запущенную повстанцами баллистическую ракету, целью которой являлся город Хамис-Мушайт на юго-западе королевства. Представители коалиции подчеркнули, что будут принимать решительные меры для пресечения ударов по гражданским объектам в соответствии с международным правом. В прошлый раз, 7 декабря, ПВО удалось уничтожить еще три ракеты, направленные на Эр-Рияд.

Вернуться назад
Все новости / Весь мир / Сражения под Марибом: командующий йеменской армией генерал погиб в бою с хуситами
йемен война хуситы
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать