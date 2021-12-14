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Минобороны РФ: масштабные учения мотострелков ЮВО с боевыми стрельбами прошли под Ростовом

  /   Обновлено: 14 декабря 2021 13:18
Армия
Минобороны РФ: масштабные учения мотострелков ЮВО с боевыми стрельбами прошли под Ростовом
wikimedia.org  /  Vitaly V. Kuzmin/CC BY-SA 3.0

Ростов-на-Дону, 14 декабря. Военнослужащие 150-й мотострелковой дивизии общевойскового объединения Южного военного округа (ЮВО) приняли участие в масштабных учениях, которые прошли на полигоне Кадамовский в Ростовской области. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

В маневрах были задействованы более 100 экипажей боевых машин пехоты БМП-3, оснащенных орудиями калибра 100 миллиметров. В полевых условиях мотострелки выполнили нормативы по огневой подготовке с применением автоматов АК-74М, ручных и автоматических гранатометов РПГ-7В и АГС-17 «Пламя».

Кроме того, в ходе занятий по тактике военнослужащие оборудовали фортификационные сооружения в условиях оборонительного боя, а также освоили навыки маскировки огневых позиций. В маневрах приняли участие более одной тысячи военнослужащих.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в ближайшее время белорусские и российские военные проведут учения на границе республики с Украиной. По его словам, маневры пройдут в два этапа с разницей в месяц.

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минобороны рф учения ростовская область
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