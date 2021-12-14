Банк России установил официальные курсы валют на 15 декабря

Москва, 14 декабря. Рубль укрепил свои позиции к евро, но при этом ослаб по отношению к доллару. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Центрального банка РФ.

Курс нацвалюты США поднялся на 5,91 копейки и составил 73,47 рубля. Европейская валюта подешевела на 3,61 копейки и оказалась на уровне 82,83 рубля за единицу.

Торги Московской биржи открылись ростом стоимости евро. По сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов она увеличилась на 0,75 копейки и достигла 82,9375 рублей. Биржевой курс доллара при этом остался на уровне окончания прошлой сессии в размере 73,4975 рублей.

Жители России в ноябре относительно октября почти на четверть реже пользовались валютообменниками. Такие результаты показало исследование банка «Русский стандарт».